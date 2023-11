Leclerc verrast met P2 tijdens kwalificatie Abu Dhabi: "Heel blij met eerste startrij"

Lars Leeftink

Charles Leclerc eindigde, tot zijn eigen verbazing, op P2 tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. De Monegask moest Max Verstappen voor zich laten, maar kon de twee auto's van McLaren wel verslaan. De Monegask blikt terug.

Na de kwalificatie laat Leclerc merken dat hij enorm blij en vooral verrast is over de tweede plaats. "Eerlijke gezegd, gezien het weekend dat we gehad hebben tot nu toe, had ik dit niet verwacht. Ik wist dat ik tijdens het laatste rondjes alles moest geven en dat deed ik. De laatste bocht was ik iets te veel aan het glijden, maar dat had iedereen. Ik ben blij met de tweede plaats. Q1 en Q2 was ik bang dat ik niet door zou gaan en nu sta ik ineens op de eerste startrij. Fantastisch." Kan Leclerc verklaren waar dit resultaat vandaan is gekomen? "Om een of andere reden piekt onze auto erg veel. Als we gebruikte banden gebruiken zoals de eerste run in Q3, dat was geen goede ronde. Toen gebruikte ik vervolgens nieuwe banden en kwam alles weer tot leven. Het voelde geweldig en ik deed een goede ronde. Ik ben erg blij met dit resultaat, maar wel een verrassing."

Race Abu Dhabi

Door dit resultaat heeft Leclerc een goede uitgangspositie, zeker gezien de strijd om P2 in het kampioenschap bij de constructeurs. Leclerc hoopt dat Ferrari voor Mercedes kan eindigen. "Dat is het doel, om Mercedes te verslaan bij de constructeurs. Ik hoop dat Sainz een goede start kan hebben en mij kan helpen in het gevecht en dan gaan we daarna proberen om met twee auto's voor Mercedes te eindigen en de tweede plaats te veroveren bij de constructeurs. Dat is het belangrijkste."