Jan Bolscher

Zaterdag 25 november 2023 16:15 - Laatste update: 16:16

Max Verstappen is te spreken over zijn pole position voor de Grand Prix van Abu Dhabi, al is hij zelf eigenlijk een beetje verrast door de plotselinge ommekeer in de performance van zijn RB19.

Verstappen ging verrassend genoeg niet als grote favoriet voor pole position de kwalificatie op het Yas Marina Circuit in. De Nederlander kon op vrijdag niet veel meters maken, en was op zaterdagochtend tijdens de derde vrije training zichtbaar niet tevreden over zijn RB19. "Ik heb enorm veel overstuur. De auto stuitert alle kanten op", zo klonk het onder andere. In VT3 kwam de drievoudig wereldkampioen dan ook niet verder dan de zesde tijd.

Moeizaam weekend

In de kwalificatie was dit echter compleet anders. Verstappen was in alle sessies de snelste coureur en wist met een 1.23.445 uiteindelijk beslag te leggen op de eerste startplaats voor de laatste Grand Prix van het Formule 1-seizoen. "Het was heel vreemd", vertelt Verstappen na afloop. "Het hele weekend verliep tot nu toe moeizaam. We hebben de auto weten te verbeteren voor de kwalificatie en konden meer pushen over één ronde. Ik ben erg blij om op pole te staan."

Zondag een vraagteken

De drievoudig wereldkampioen vervolgt: "Als je hier een paar momenten hebt met de banden waarop je een beetje heen en weer glijdt, kan dat je al veel tijd kosten. Dat was wat er gebeurde in de vrije trainingen. Tijdens de kwalificatie kwam het beter samen. Ik heb geen idee hoe goed we het gaan doen in de race. Normaal zijn we altijd wel redelijk. We genieten ervan [wat we tot nu toe hebben bereikt], en zijn heel trots op wat we hebben neergezet."