Williams presenteert 2023-livery, Verstappen gaat viral met TikTok-dansje | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Maandag 6 februari 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Maandag 6 februari 2023 is de dag geworden waarop Williams de nieuwe livery voor het 2023-seizoen wereldkundig maakte. De Britse renstal vangt het nieuwe seizoen met de traditionele blauwe kleuren op het wapentuig voor dit seizoen aan, waar overigens ook het logo van Gulf Oil aan is toegevoegd. Het kenmerkende Amerikaanse bedrijf ondertekende een deal met Williams voor het nieuwe seizoen. In ander nieuws: Max Verstappen schittert met een speciaal dansje op TikTok.

Horner verwacht dat Pérez geen vuist kan maken tegen Verstappen in 2023

Christian Horner ziet het niet gebeuren dat Sergio Pérez aankomend seizoen een vuist weet te maken tegen Max Verstappen. Volgens de Red Bull Racing-teambaas is de Nederlander naar alle waarschijnlijkheid over een heel seizoen gezien de te kloppen man. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen verschijnt in TikTok-video en twitteraars gaan los

Een TikTok-video van content creator F1Elly gaat momenteel viraal op social media. Max Verstappen maakt zijn opwachting in de video en volgens veel fans op het internet is hij wel de laatste coureur die men had verwacht. F1Elly is met bijna 333.000 volgers en bijna 14 miljoen likes een bekend gezicht bij veel gebruikers van TikTok. Daarnaast is ze in dienst bij Red Bull Racing als content creator, waardoor er regelmatig bekende gezichten uit de paddock voorbij komen op haar kanaal. Meer lezen? Klik hier!

Dit is de nieuwe livery van Williams voor het Formule 1-seizoen van 2023

Het Formule 1-team van Williams heeft zojuist de livery van de FW45 gepresenteerd: de wagen waarmee de Britse formatie aankomend Formule 1-seizoen de strijd aangaat. Qua kleurenpatroon is er weinig veranderd ten opzichte van 2022. Meer lezen? Klik hier!

Zo reageert het internet op de nieuwe livery van Williams voor 2023

Na Haas en Red Bull vorige week is Williams maandag als derde F1-team met de nieuwe livery voor 2023 naar buiten gekomen. De fans reageerden enthousiast maar ook teleugesteld op de nieuwe livery van het team. Het ging echter meer over de manier waarop Williams de onthulling deed. Meer lezen? Klik hier!

Williams slaat mooie slag en presenteert Gulf Oil als nieuwe sponsor

Het team van Williams heeft weten te verrassen door het iconische Gulf Oil aan zich te binden, waardoor het logo van het oliebedrijf dus groot op de bolide van de Britse renstal prijkt. Gulf-CEO Mike Jones is zeer in zijn nopjes met de nieuwe samenwerking en legt uit waarom deze zo belangrijk is. Meer lezen? Klik hier!

Albon biedt bijval aan Hamilton, Verstappen en Pérez: "We zijn allemaal bezorgd"

De volgende coureur die zijn ongenoegen heeft uitgesproken rondom het inperken van het spreekrecht van de coureurs door de FIA heeft gesproken. Alex Albon geeft aan dat hij zich zorgen maakt om de route die is ingeslagen door het motorsportorgaan en hoopt op antwoorden rondom de hele soap. Meer lezen? Klik hier!

