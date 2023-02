Jan Bolscher

Maandag 6 februari 2023 15:02

Het Formule 1-team van Williams heeft zojuist de livery van de FW45 gepresenteerd: de wagen waarmee de Britse formatie aankomend Formule 1-seizoen de strijd aangaat. Qua kleurenpatroon is er weinig veranderd ten opzichte van 2022.

Williams is het derde team dat een eerste impressie heeft gegeven van het wapenfeit voor dit jaar. De formatie gevestigd in Grove eindigde afgelopen seizoen voor de derde keer in vier jaar tijd op de tiende en laatste plaats in het constructeurskampioenschap. Met de FW45 zal het team van Alexander Albon, Logan Sargeant en nieuwe teambaas James Vowles hopen hier verandering in te brengen. Ten opzichte van 2022 is er qua livery weinig veranderd. Williams heeft opnieuw gekozen voor een blauwe livery met een aantal donkere en lichte tinten.

Artikel gaat verder onder video

Williams slaat handen ineen met Gulf Oil

Wel is er een bekende naam terug te vinden op de neus van de FW45: Gulf Oil heeft de handen ineen geslagen met de Britse formatie en is prominent als sponsor terug te zien op de wagen. Er deden al langer geruchten de ronde dat het iconische merk middels Williams terug zou keren in de Formule 1, en dat dit gepaard zou gaan met een volledig nieuwe look voor het wapentuig. Dat laatste blijkt echter niet het geval, zo is duidelijk terug te zien op onderstaande foto's.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)