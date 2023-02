Jan Bolscher

Christian Horner ziet het niet gebeuren dat Sergio Pérez aankomend seizoen een vuist weet te maken tegen Max Verstappen. Volgens de Red Bull Racing-teambaas is de Nederlander naar alle waarschijnlijkheid over een heel seizoen gezien de te kloppen man.

Verstappen en Pérez rijden aankomend seizoen voor het derde jaar op rij naast elkaar bij Red Bull Racing. De Mexicaan voegde zich eind 2020 bij het team als vervanger voor Alexander Albon, en heeft sindsdien een belangrijke rol gespeeld binnen de formatie. Tot op heden heeft hij in het constructeurskampioenschap echter nog nooit een bedreiging weten te vormen voor Verstappen. Er zijn weekenden geweest waarin hij de bovenhand had ten opzichte van de Limburger, maar over een heel seizoen gezien waren de gaten altijd groot. Zo werd de 32-jarige Mexicaan afgelopen seizoen derde in het wereldkampioenschap, maar wel met een achterstand van 146 punten op Verstappen.

In gesprek met Auto, Motor und Sport krijgt Horner de vraag of hij denkt dat Verstappen zichzelf nog altijd kan ontwikkelen, of dat hij zijn performanceplafond inmiddels heeft bereikt: "Met zijn 25 jaar denk ik dat hij zichzelf nog steeds aan het ontwikkelen is", klinkt het. "In 2021 was hij fantastisch, maar in 2022 kreeg hij het voor elkaar om het zelfs nog beter te doen. Als Max meer ervaring opdoet wordt hij steeds completer. Hij gaat ontzettend goed met de druk om en wat hij heeft weten te bereiken is fenomenaal", aldus de Brit.

Pérez de perfecte nummer twee?

Ook Pérez kan op lovende woorden rekenen, al windt Horner er geen doekjes om: "Sergio weet precies wat er van hem wordt verwacht. Het zijn van de teammaat van Max Verstappen is denk ik een beangstigend vooruitzicht voor iedere coureur. Maar Sergio is daar goed mee omgegaan en hij vormde een belangrijk onderdeel in het winnen van het constructeurskampioenschap. Hij werd vorig jaar derde in het coureurskampioenschap en won twee races, dus ook Sergio heeft zich ontwikkeld sinds hij zich in 2021 bij het team voegde."

Verstappen de grote man

Op de vraag wie aankomend seizoen de grote man binnen het team zal zijn, geeft Horner een eerlijk antwoord: "Over een heel seizoen gezien - met de vorm waarin Max zich begeeft - is hij absoluut de te kloppen man", klinkt het. "Hij is de regerend wereldkampioen. Sergio moet daar wel naar streven, want waarom doet hij anders mee? Maar ik denk dat de realiteit is dat naar alle waarschijnlijkheid Max de meer voor de hand liggende kandidaat is om voor het wereldkampioenschap te gaan. Sergio heeft echter ook de vaardigheden om daar te staan en we hebben beide coureurs op hun beste niveau nodig om voor het constructeurskampioenschap te gaan.

