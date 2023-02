Lars Leeftink

Maandag 6 februari 2023 15:44 - Laatste update: 16:05

Na Haas en Red Bull vorige week is Williams maandag als derde F1-team met de nieuwe livery voor 2023 naar buiten gekomen. De fans reageerden enthousiast maar ook teleugesteld op de nieuwe livery van het team. Het ging echter meer over de manier waarop Williams de onthulling deed.

Williams is het derde team dat, tijdens een show gehost door Will Buxton, de livery voor 2023 uit de doeken deed. Het afgelopen jaar was blauw de dominante kleur, en ook in 2023 gaat dit het geval zijn. Williams is met de lancering van maandagmiddag het eerste team dat deze week haar livery toont. Dinsdagochtend volgt Alfa Romeo, waarna AlphaTauri zaterdagavond komt met de livery voor de auto van Nyck de Vries en Yuki Tsunoda.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: In beeld: Williams presenteert het nieuwe wapenfeit voor het Formule 1-seizoen 2023

2023

Voor Williams zal 2023 een seizoen worden waarin het hoopt weer aansluiting met de middenmoot te vinden. Vorig jaar eindigde het team laatste in het kampioenschap bij de constructeurs, iets wat het team in 2023 wil voorkomen. Het heeft van alle teams de meeste testtijd in 2023 en dus de meeste kans om informatie te verzamelen en de auto door te ontwikkelen. Met debutant Logan Sargeant en kopman Alexander Albon gaat Williams in 2023 proberen aansluiting te vinden bij Aston Martin, Haas. Alfa Romeo en AlphaTauri in de hoop mee te doen om plekken in de top tien tijdens raceweekenden. Over de livery van het team voor 2023 hebben de fans wel wat te zeggen, maar het ging vooral over de show en de manier waarop de livery werd onthuld. Amper een minuut nadat de show begon kregen de fans al de nieuwe livery te zien, terwijl dit bij Red Bull vorige week vrijdag ruim drie kwartier duurde. De fans waren dit overduidelijk nog niet vergeten, gezien de reacties.

Take notes Red Bull, this is what people want a reveal to be



Nice job @WilliamsRacing excited for the season — TegridyBets (@MeckButterz) February 6, 2023

Thanks for not wasting our time, we really appreciate it and itā€™s beautifulšŸ«¶šŸ» — Elisa (@elisaferraro64) February 6, 2023

Not bad, but I have to say that I'm a bit disappointed as I would have expected a bigger change compared to last year... — VeeEyeEnSeaEeEnTee #DankeSeb (@DaRealVincentF1) February 6, 2023

THIS is how you do a launch event. Take not @redbullracing. They showed us the car 30 seconds into the event! — BrendanšŸ‡ŗšŸ‡ø (@INDYCAR_27) February 6, 2023

I like it, but Iā€™m getting a feeling that everyone is just gonna do the same liveries with slight tweaks šŸ™„ — Ryan McLoughlin šŸ”° (@ryanmcloughlin4) February 6, 2023

Fantastic looking car! Really hope Williams is able to become more competitive this year, fingers crossed — William Johnson (@WilliamWritin) February 6, 2023

They refined last year's livery & it looks better now. Don't mind it. — dystainak (@dystainak) February 6, 2023

Haas will end up being the only ones with a new livery lmao — SUUCC (@SUUCCyt) February 6, 2023

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)