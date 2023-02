Brian Van Hinthum

Het team van Williams heeft weten te verrassen door het iconische Gulf Oil aan zich te binden, waardoor het logo van het oliebedrijf dus groot op de bolide van de Britse renstal prijkt. Gulf-CEO Mike Jones is zeer in zijn nopjes met de nieuwe samenwerking en legt uit waarom deze zo belangrijk is.

In navolging van Haas en Red Bull Racing heeft het team van Williams als derde de strijdkleuren voor komend seizoen uit de doeken gedaan. De iconische renstal kiest - niet geheel onverwacht - opnieuw voor een blauwe livery. Komend seizoen hopen Alex Albon en Logan Sargeant onder leiding van nieuwbakken teambaas James Vowles uit de onderste regionen van de Formule 1 te kruipen. De laatste jaren eindigde het team van Williams namelijk steevast in de onderste regionen.

Op marketingtechnisch gebied heeft de Britse renstal in ieder geval een eerste mooie slag weten te slaan met de aankondiging van de samenwerking met Gulf Oil, de Amerikaanse oliemaatschappij die de afgelopen twee en een half jaar nog partner was met het team van McLaren. Volgens de rondzingende geruchten zou het ook betekenen dat de livery van de Williams op de schop zou gaan, maar die blijkt nu zoals gebruikelijk 'gewoon' blauw te zijn.

Gulf-CEO Jones reageert nu op het heugelijke nieuws. "Gulf heeft een trotse historie in de motorsport met sommige van de meest iconisch en gerespecteerde teams. Williams is daar geen uitzondering op. Samen delen we decennia aan ervaring in de motorsport. Nu kunnen we fans nog dichterbij de sport brengen door onze samenwerking. Samen delen we een visie van een prachtige moderne toekomst voor motorsport, zowel op als naast het circuit. Dit maakt Williams Racing de perfecte partner voor Gulf."

