Brian Van Hinthum

Dinsdag 21 november 2023 20:53 - Laatste update: 22:23

Max Verstappen weet natuurlijk op dit moment de ene na de andere overwinning aan elkaar te rijgen in de Formule 1 en de Nederlander breekt dit jaar het ene record na het andere. Lewis Hamilton kent als geen ander het gevoel dat Verstappen op dit moment heeft en merkt dat overwinningen steeds minder gaan betekenen.

Er staat dit seizoen geen enkele maat op Verstappen. De wereldkampioen boekte in Las Vegas vorig weekend alweer overwinning nummer achttien van het seizoen en de Limburger komt met die zege op 53 overwinningen in totaal, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Sebastian Vettel. Mocht Verstappen dus winnen in Abu Dhabi, neemt hij plek drie op de lijst van coureurs met meeste overwinningen aller tijden alleen in handen. De Nederlander moet dan alleen nog Michael Schumacher [91] en Hamilton [103] voor zich dulden.

Perspectief

De zevenvoudig wereldkampioen weet natuurlijk als geen ander hoe het is om de ene na de andere overwinning te pakken in de Formule 1. Vanaf het ingaan van het hybridetijdperk stond er geen enkele maat op het team van Mercedes, dat van 2014 tot en met 2022 alle wereldkampioenschappen bij de constructeurs won. Hamilton pakte in die tijd zes wereldtitels en ziet nu hoe Verstappen zijn stokje min of meer heeft overgenomen. De Brit vertelt hoe het is om zoveel te winnen en dat het op zo'n manier al snel normaal wordt: "Als je zoveel succes hebt, hoe goed je het ook probeert, is het lastig om dingen in perspectief te plaatsen", vertelt hij Channel 4.

Boardradio's Horner

Hamilton merkt ook dat het er op dit moment zo binnen de Red Bull-stal aan toe gaat. Hij legt uit waarin hij dat ziet en hoort: "Ik hoor het zelfs in de stem van Christian Horner wanneer Max wint. Hij weet niet wat hij moet zeggen. Hij zegt zoiets als: 'Daar gaan we weer. Goed gedaan, Max. Goed gedaan.' Het enthousiasme verdwijnt. Wanneer je de eerste overwinning pakt, is het geweldig. Maar wanneer dat altijd gebeurt [is het niet hetzelfde]." Natuurlijk mikt Hamilton zelf wel op een terugkeer aan de top: "Natuurlijk wil ik weer winnen. Ik denk dat wanneer wij weer winnen, het gevoel nóg beter is omdat iedereen het zo zwaar heeft gehad."