Brian Van Hinthum

Dinsdag 21 november 2023 17:59

George Russell kreeg zondag vijf seconden straf van de wedstrijdleiding nadat hij Max Verstappen over het hoofd zag en schade reed bij de Nederlander. Het team van Mercedes en de Brit zelf steken na afloop de hand in eigen boezem, zo vertelt technisch directeur James Allison na afloop

Verstappen pakte zondag met de overwinning in de Grand Prix van Las Vegas alweer zijn achttiende overwinning in dit dominante seizoen. De Red Bull-coureur, die vanaf P2 vertrok in de gokstad, kreeg het echter niet cadeau tijdens de 21e race van het jaar. Naast de vijf seconden straf wegens zijn actie op Charles Leclerc, kreeg hij ook te maken met verzet van Russell. Verstappen liep tijdens de actie wat schade op, nadat Russell instuurde op de wereldkampioen die aan de binnenkant zat. De Brit kreeg na zijn actie vijf seconden straf aan zijn broek en werd dus schuldig bevonden.

Boetekleed voor Russell

Na afloop bekende Russell al schuld: "Het incident met Max was volledig mijn schuld. Ik zag hem gewoon niet en hij zat in mijn dode hoek toen we bocht elf ingingen. Daarnaast had ik de manoeuvre daar niet verwacht, omdat je het lange rechte stuk daarna namelijk nog hebt." Allison vertelt nu verder over die schuldbekentenis van Russell: "We hadden het na afloop van de race als team over het incident. George kijkt naar zichzelf over de situatie", vertelt de technicus in gesprek met de F1 Nations-podcast.

Vijf seconden straf terecht

Hij legt uit waar het probleem zat: "Hij werd vooral verrast omdat het totaal niet logisch was dat Max in die bocht de actie zou wagen. George had hem dan waarschijnlijk op het recht stuk kunnen pakken met DRS. Ik denk dat George het boetekleed heeft aangetrokken om het feit dat hij meer bewust had moeten zijn dat Max daar zat." Uiteindelijk accepteert Mercedes dan ook de vijf seconden straf die de Brit kreeg. "Ik denk niet dat het onterecht was. Hij was hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het moment met Max", besluit Allison.