Brian Van Hinthum

Maandag 20 november 2023 21:14 - Laatste update: 21:22

Max Verstappen beleefde zondag tijdens de Grand Prix van Las Vegas een moment met George Russell. De Brit kreeg uiteindelijk een straf van vijf seconden op zijn dak, al denkt Peter Windsor dat Verstappen juist op dat moment zijn enige fout van de race in de gokstad maakte.

Verstappen pakte zondag met de overwinning in de Grand Prix van Las Vegas alweer zijn achttiende overwinning in dit dominante seizoen. De Red Bull-coureur, die vanaf P2 vertrok in de gokstad, kreeg het echter niet cadeau tijdens de 21e race van het jaar. De Limburger kreeg de maken met een stevig verzet van Charles Leclerc en kreeg daarnaast ook nog eens een vijf seconden straf aan zijn broek na een mislukte actie op de Monegask tijdens de start van de race.

De enige fout

Naast de vijf seconden straf, kreeg hij ook te maken met verzet van Russell. Verstappen liep tijdens de actie wat schade op, nadat Russell instuurde op de wereldkampioen die aan de binnenkant zat. De Brit kreeg na zijn actie vijf seconden straf aan zijn broek en werd dus schuldig bevonden. Windsor denkt echter dat Verstappen juist op dat moment niet slim handelde: "Ik denk dat dit is waar Max zijn enige échte fout van de race maakte. Als je buiten beschouwing laat wat er in de eerste bocht gebeurde met Leclerc. Daar heeft hij zijn straf voor betaald", vertelt hij op zijn eigen YouTube-kanaal.

Niet het goede moment?

Hij legt zijn claim uit: "Hij wilde Russell inhalen, die nooit gemakkelijk te pakken zou gaan zijn. Zeker op een circuit als Vegas, waar overal muren staan. Hij maakte een fout met het passeren van George. Het was een hele mooi actie in de chicane waar het niet verwacht werd. Ik heb hier al eerder over gepraat. Ik denk dat hij George verkeerd gelezen heeft. Als je niet compleet duidelijk maakt dat George geen kans heeft en de positie moet laten gaan, zal hij altijd er tegenin gaan. Hij vecht altijd terug. Dat is precies wat er gebeurde. Hij maakte de actie op George, daar heerst geen twijfel over. Maar George ging die bocht nooit opgeven, óf hij had gewoon nooit verwacht dat Max daar zou zitten", besluit hij.