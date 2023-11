Brian Van Hinthum

Maandag 20 november 2023 18:21 - Laatste update: 18:52

Na de Grand Prix van Las Vegas is het komend weekend alweer tijd voor de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi. Vanzelfsprekend gaat de gedachte bij veel fans alweer snel terug richting 2021, toen Max Verstappen zijn eerste wereldtitel pakte. Ook Christian Horner blikt even terug op die hectische race in dat seizoen.

Verstappen en Lewis Hamilton arriveerden beiden met precies 369.5 punten in de Verenigde Arabische Emiraten, al moest Hamilton wel voor Verstappen eindigen in Abu Dhabi. Dat leek hij dan ook op ijzersterke wijze te gaan doen, totdat er een werkelijk krankzinnige slotfase aanbrak na de crash van Nicholas Latifi. Het was Verstappen die tijdens de safety car direct naar binnen dook voor verse softs, terwijl Hamilton buiten bleef. Door die actie kon Verstappen in de laatste ronde zijn rivaal passeren en toch het wereldkampioenschap naar zich toetrekken.

Eigen schuld Mercedes

Met name de beslissingen van wedstrijdleider Michael Masi zorgden na afloop voor een hoop controverse binnen de Formule 1. Horner krijgt bij het televisieprogramma A League of Their Own op Sky de vraag waarom mensen die slotfase zo controversieel vonden: "Ik heb absoluut geen idee", zegt Horner met een grote glimlach, tot hilariteit van het publiek. "Mercedes heeft het zelf verziekt. Ze lieten arme Lewis op banden die ongeveer de hele race al hadden gedaan", zegt hij vervolgens op een wat serieuzere toon.

Bad hair day voor Wolff

De Brit vervolgt: "Wij gingen met Max naar binnen, dus hij stond op verse banden." Vervolgens doet de Brit een bijzonder verhaal uit de doeken: "Max maakte vervolgens de inhaalactie. Het interessante is dat Max het op een punt deed waar Lewis het totaal niet verwacht had. Na de race vertelde Max ons dat hij hem daar helemaal niet in wilde halen, maar dat hij kramp kreeg achter de safety car. Hij voelde zich linkervoet niet goed meer. Toen dacht hij: 'Fuck it, we gaan er gewoon voor.'" Ten slotte heeft Horner nog een bijzondere verklaring voor de beroemde Toto Wolff-boardradio richting Masi: "Ik denk dat hij een bad hair day had. Zijn kapsel is erg belangrijk voor hem op de camera. Ik denk dat dat het was", besluit hij lachend.