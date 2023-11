Brian Van Hinthum

Zondag 19 november 2023 20:03

Max Verstappen heeft zich de afgelopen week een aantal keer behoorlijk kritisch uitgelaten over de Grand Prix van Las Vegas en de Nederlander jaagde daarmee een aantal mensen tegen zich in het harnas. Ook vader Jos Verstappen is van mening dat zijn zoon af en toe wel een toontje lager mag zingen.

De aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas was een behoorlijke rommelige. De verdeeldheid over de race in de woestijn bleef alsmaar groeien. Verstappen liet al vroeg in de week weten weinig op te hebben met de aankomende race. "Ten eerste, volgens mij zijn we hier meer voor de show dan voor het racen zelf, als je kijkt naar de layout van het circuit. Maar weet je, daar hou ik dus niet echt van. Ik heb meer zoiets van: ik ga erheen, doe mijn ding en ik ga weer weg", zei de Nederlander onder meer in aanloop na de een-na-laatste race van het seizoen.

Na de nogal bijzondere openingsceremonie van het weekend liet de drievoudig wereldkampioen zelfs weten zich 'een clown' te voelen en alles bij elkaar konden de opmerkingen van Verstappen niet bij iedereen op positieve reacties rekenen. Ook vader Jos is van mening dat zijn zoon het allemaal wel wat diplomatieker aan had kunnen pakken: "Ik vind wel dat hij dingen kan zeggen, maar in dit geval op een nettere manier. Dat heb ik hem ook direct gezegd”, vertelt de voormalig Formule 1-coureur tegenover De Telegraaf.

Hoewel Verstappen met zijn 26 jaar natuurlijk een volwassen man is, moet Verstappen senior hem toch nog af en toe even toespreken, iets dat ook voor de race in Las Vegas even gebeurde. "Af en toe heeft hij dat ook wel even nodig. Ik denk ook dat de accu een beetje op aan het raken is, bij heel veel mensen. Maar dat Max het racen leuk vindt, dat heb je vandaag wel gezien. Ik begrijp zijn mening wel, maar je kan niet overal blind tegenaan trappen.”