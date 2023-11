Lars Leeftink

Andrew Shovlin, technisch directeur van Mercedes, is blij dat het team met Lewis Hamilton en George Russell vrijdag toch nog flink wat data kon verzamelen tijdens de tweede vrije training van de F1 Grand Prix van Las Vegas. Dit nadat de eerste vrije training na een paar minuten al voorbij bleek te zijn.

De tweede sessie op vrijdag begon door problemen met de putdeksels niet om 00:00 uur, maar om 02:30 uur lokale tijd en zou anderhalf uur duren. Daardoor kon, zo zag ook Shovlin, Mercedes veel data verzamelen. Dit zegt hij op de site van Mercedes. "Het was goed om weer te kunnen rijden in VT2 en we konden het grootste deel van ons programma afwerken. Voorafgaand aan het evenement hadden we vastgesteld dat het opwarmen en de graining [van de banden] de belangrijkste uitdagingen zouden zijn. We hebben vandaag een aantal tests gedaan om meer inzicht te krijgen in deze problemen."

Grip tijdens VT2 in Las Vegas

Shovlin zag dat, toen de coureurs eenmaal begonnen waren aan de lange tweede vrije training, de grip per rondje beter en beter werd. "De grip op het circuit ontwikkelde zich snel, waardoor de balans van de auto tijdens de sessie beter werd. We weten dat we een paar gebieden hebben die we kunnen verbeteren wat betreft de balans en de snelheid op de lange termijn." Uiteindelijk zou elke coureur 33 rondjes of meer rijden, waarbij sommige coureurs zelfs boven de veertig rondjes uit zouden komen.

Lay-out circuit

Wat betreft de lay-out van het circuit kan Shovlin vertellen dat het niet iets nieuws is in vergelijking met andere circuits op de kalender van de koningsklasse. "Het is duidelijk een erg krap veld, zoals we dit jaar gewend zijn. Elk beetje prestatie dat we kunnen vinden in de aanloop naar de kwalificatie is nuttig. Het is ook goed om nu wat tijd te hebben om de gegevens door te nemen voor VT3 vanavond. Over het geheel genomen hebben we een goede start gemaakt en hopelijk kunnen we daarop voortbouwen tijdens de kwalificatie en de Grand Prix."