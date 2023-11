Lars Leeftink

Vrijdag 17 november 2023

Peter Windsor, voormalig team en sponsormanager in F1, is het eens met Max Verstappen en oneens met Lewis Hamilton. Windsor kan begrijpen waarom de Nederlander F1 steeds meer '99% show en 1% racen' vindt. De Brit probeert de uitspraken van de Nederlander uit te leggen.

In een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal heeft Windsor de uitspraken van Verstappen over het feit dat F1 steeds meer show en minder racen wordt, geprobeerd te verduidelijken. "Hier denk ik dat Max Verstappen helemaal gelijk heeft. Hij is duidelijk helemaal verkeerd geciteerd en al deze citaten zijn uit hun verband gerukt, omdat hij op een gegeven moment zei dat het 99% show is en 1% race. Wat hij daar natuurlijk eigenlijk mee bedoelt, volgens mij, is dat het een vreemd circuit is. Er zijn niet veel bochten waarin je een coureur kunt zijn. Het zijn alleen maar rechte stukken. Dat brengt een andere polarisatie in de Formule 1 aan het licht, waarbij Max aan de ene kant zegt: ‘Ik hou ervan om mijn werk te doen en ik wil niet betrokken raken bij al die andere dingen.’ Het is compleet overdreven. Dan heb je Lewis Hamilton die zegt: ‘Oh nee, ik vind het allemaal geweldig. Dit is geweldig voor de Formule 1. De business groeit. Alles is groter en beter.'"

Windsor sluit zich aan bij Verstappen

In deze discussie moet Windsor echter Verstappen en niet Hamilton gelijk geven. "Ik neem eigenlijk het standpunt van Max in, want A: je kijkt naar een man die niet gelooft dat groter per se beter is en dat we alles voortdurend moeten laten groeien. Dat is het eerste. En verder, wat is een goede show? Lewis Hamilton zegt aan de ene kant: ‘Ik weet zeker dat Vegas goede races zal opleveren. Nou, ik weet zeker dat er veel inhaalacties zullen zijn, want er zijn veel rechte stukken en we gebruiken twee DRS-zones.' Maar is het eigenlijk wel een geweldig circuit voor coureurs? Antwoord: nee. Er zijn niet veel goede bochten. Er zijn geen bochten met een middelhoge snelheid. Het zijn allemaal kronkelige stukjes die de lange rechte stukken aan elkaar rijgen, zoals Max Verstappen al zei. En ik kan me helemaal vinden in dit standpunt van een coureur. Ik denk dat het Max als wereldkampioen siert dat hij bereid is om dat tegen de mainstream in te zeggen. Ik denk dat hij absoluut gelijk heeft.”

Show rondom F1

Windsor kan zich vinden in het feit dat Verstappen niet zoveel heeft met de show rondom F1, vooral in Las Vegas. “Al die dingen eromheen zijn vernederend. Ik vind het een beetje kinderachtig, gezien de status van Formule 1 en hoe de autosport zich heeft ontwikkeld sinds eind 1800. Ik vind het overdreven. En nogmaals, ik juich het toe dat Max Verstappen dat zegt, want het is niet makkelijk voor iemand in zijn positie om tegen de mainstream in te gaan en negatief te zijn over de Formule 1. Toch doet hij het. Dat komt omdat hij gewoon een pure racer is, die alleen maar wil racen. Natuurlijk doet hij zijn werk op PR-gebied en Red Bull doet dat waarschijnlijk beter dan wie dan ook op deze planeet. Hij past daar geweldig bij. Maar al die andere dingen zijn een beetje gekunsteld. Ik denk dat Max daar een heel goed punt heeft.”