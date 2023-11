Lars Leeftink

Vrijdag 17 november 2023 18:58

Max Verstappen heeft er een lange openingsdag opzitten in Las Vegas, maar zal blij aan het F1-raceweekend in de Verenigde Staten zijn begonnen. De Nederlander gaat namelijk voor de derde keer oom worden.

Victoria Verstappen, het zusje van drievoudig wereldkampioen Verstappen, is namelijk voor de derde keer in verwachting van een kind. Daarmee wordt er weer een familielid toegevoegd aan de familie van Verstappen. Victoria Verstappen heeft een relatie met Tom Heuts en maakte het nieuws zelf bekend op Instagram. Als we de hashtag bij het bericht mogen geloven, wordt het kind verwacht in juni 2024.

Verstappen in Las Vegas

Verstappen is momenteel in Las Vegas, waar hij het voorlaatste raceweekend van 2023 af aan het werken is. De Nederlander maakte vrijdag in Las Vegas een rommelige dag mee die voor veel coureurs pas tussen 05:00 uur en 06:00 uur lokale tijd voorbij was doordat de tweede vrije training wegens problemen met de putdeksels 2,5 uur later begon en om 04:00 uur lokale tijd afgelopen was. Toch zal het nieuws rondom het derde kind van Victoria Verstappen de Nederlander doen glimlachen.