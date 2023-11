Vincent Bruins

Donderdag 16 november 2023 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is nog maar één nachtje slapen, voordat de eerste vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas van start gaat. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Zo werd er vandaag een openingsceremonie gehouden. Max Verstappen voelde zich als een clown en was dus duidelijk geen fan van het spektakel. Tijdens de persconferenties deelde Lewis Hamilton met een knipoog een waarschuwing uit aan Sergio Pérez, terwijl Carlos Sainz verklaarde waarom hij de track walk had gemist. Alfa Romeo and AlphaTauri onthulden hun speciale kleurstellingen wat het totaal nu op zeven brengt. Alleen Aston Martin, Haas en Mercedes blijven echter. Over kleuren gesproken, drie zullen niet gebruikt mogen worden op de led-schermen van de Sphere. Guenther Steiner ging nog in op zijn afgewezen Right of Review.

FIA geeft tegenover Haas toe dat het "werk niet goed doet" na afwijzing Right of Review

Haas diende twee weken na de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten een officieel verzoek in bij de FIA om de resultaten te herzien, een zogeheten Right of Review. De Amerikaanse renstal vond namelijk dat het nieuw bewijs had tegen vier coureurs die track limits onbestraft zouden hebben overschreden. Als er naderhand toch straffen zouden worden uitgedeeld, zou dat punten opleveren voor Nico Hülkenberg. Het verzoek werd echter afgewezen. "Ik heb er geen spijt van," legde teambaas Guenther Steiner tegenover Autosport uit over het indienen van het Right of Review. "Natuurlijk waren we ervan bewust dat het lastig zou worden om ons gelijk te krijgen, maar we hebben het tenminste geprobeerd. En wat eruit is gekomen is dat de stewards zelfs hebben gezegd dat de FIA haar werk niet goed doet." Meer lezen? Klik hier!

In beeld: Alle speciale livery's van de teams voor de Grand Prix van Las Vegas

De Formule 1 verrijdt aanstaande zondag voor het eerst sinds 1982 een Grand Prix in Las Vegas. Het raceweekend in Nevada gaat gepaard met een bomvol showbizzprogramma, waar niet alle coureurs over te spreken zijn. Zo voelde Max Verstappen zich naar eigen zeggen een clown tijdens de openingsceremonie. Desalniettemin hebben de teams flink uitgepakt. Op Mercedes, Aston Martin en Haas na, hebben de renstallen stuk voor stuk een speciale livery gelanceerd. Alfa Romeo en AlphaTauri trokken vandaag het doek af van hun nieuwe kleurstellingen. Wil je alle zeven speciale livery's op een rijtje zien? Klik hier!

Formule 1 verbiedt bepaalde kleuren op Sphere tijdens Grand Prix van Las Vegas

De Formule 1 en de FIA hebben besloten om bepaalde kleuren op de Sphere te verbieden. De drie kleuren die niet op de Sphere vertoond mogen worden, zijn blauw, geel en rood. Het zijn namelijk de voornaamste kleuren die gebruikt worden door de marshals in de vorm van vlaggen of lichtpanelen. De blauwe vlag betekent dat je op een ronde gezet wordt en degene achter je erlangs moet laten. De gele vlag betekent gevaar op de baan en je moet langzamer rijden en je mag niet inhalen. De rode vlag betekent dat een sessie of race stil wordt gelegd. Een vlag met gele en rode strepen betekent olie of vuil op de baan. Worden dezelfde kleuren op de Sphere gebruikt als op de lichtpanelen langs het circuit, dan zou het de Formule 1-coureurs kunnen afleiden, zo denken F1 en de FIA. Meer lezen? Klik hier!

Sainz mist track walk en deelt kritiek uit over kalender: "Veel van hetzelfde en overvol"

Carlos Sainz heeft een belangrijk onderdeel van de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas moeten missen. Hij heeft de track walk-sessie namelijk niet gedaan. De Ferrari-coureur laat daarnaast weten niet tevreden te zijn met de kalender. "De tijden hier zijn een beetje vreemd en ik wist niet wanneer het circuit open was, dus ik heb het moment gemist. Ik kijk ernaar uit om de Safety Car over de baan te zien rijden. Vaak kan je daar al aan zien hoeveel vuil er op het circuit ligt, of het hobbelig is, en of er wellicht weinig grip is." Naast dat hij al baalde vanwege het missen van de track walk, lijkt de Spanjaard überhaupt geen fan te zijn van het racen door de Amerikaanse gokstad. "We blijven maar races toevoegen aan de kalender en we komen op een punt waar alles als veel van hetzelfde en overvol voelt. We moeten gaan heroverwegen hoe we het gehele weekend indelen." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen geen fan van openingsceremonie Las Vegas: "Stond daar maar als een clown"

Max Verstappen heeft zich nu al uitgesproken over het hoge showbizzgehalte rondom het raceweekend in Las Vegas. Afgelopen nacht was het tijd voor de grote opening van het weekend. Dit gebeurde, zoals mag worden verwacht in een stad als Las Vegas, met een boel bombarie. Er waren live-optredens van verschillende artiesten en een indrukwekkende drone show. "Van mij mag dit allemaal overgeslagen worden", citeerde Motorsport.com Verstappen die zich niet bepaald amuseerde. "Dat heeft niets met de zanger te maken. Maar je staat daar maar een beetje als een clown. Het is 99 procent show en één procent sportevenement. Ik hou sowieso niet van al die dingen er omheen." Meer lezen? Klik hier!

Hamilton waarschuwt Pérez met knipoog voor strijd om P2: "Ik kom je halen"

De Formule 1 Grand Prix van Las Vegas is de een na laatste wedstrijd van het seizoen. Lewis Hamilton ligt momenteel derde in het kampioenschap, maar kan nog de tweede stek afpakken van Sergio Pérez. Met een knipoog deelt de zevenvoudig wereldkampioen dan ook een waarschuwing uit aan de Red Bull-coureur. "Ik kom je halen!", grapte Hamilton tegen Pérez die naast hem zat tijdens de persconferentie. "Even serieus: om eerlijk te zijn denk ik dat hij nu te ver weg is. Dertig punten in twee races, hij moet dan twee rampzalige weekenden hebben en ik zou eigenlijk [twee keer] tweede moeten worden. Maar het maakt me eerlijk gezegd niet uit of ik tweede of derde word." De Mercedes-coureur focust zich er meer op om Ferrari voor te blijven in het constructeurskampioenschap, waar de Duitse renstal een voorsprong heeft van twintig punten. Meer lezen? Klik hier!