Donderdag 16 november 2023 08:53 - Laatste update: 10:09

De Formule 1 Grand Prix van Las Vegas is de een na laatste wedstrijd van het seizoen. Lewis Hamilton ligt momenteel derde in het kampioenschap, maar kan nog de tweede stek afpakken van Sergio Pérez. Met een knipoog deelt de zevenvoudig wereldkampioen dan ook een waarschuwing uit aan de Red Bull-coureur.

Hamilton maakt een jaar mee met hoogte- en dieptepunten, maar om na zo'n seizoen derde te liggen in de tussenstand is toch wel iets om tevreden over te zijn. Eerst leek Fernando Alonso de voornaamste rivaal te zijn van de Mercedes-coureur, maar de Spanjaard wordt steeds maar kleiner in zijn spiegels. De ogen zijn nu gericht op Pérez in het gevecht om de tweede plek in het kampioenschap. Sinds de Grand Prix van Singapore is hij langzaam maar zeker het gat aan het dichten, ondanks de diskwalificatie in Austin. Het gat tussen Hamilton en Pérez is van 55 naar 32 punten gegaan in de laatste zes Grands Prix. Laatstgenoemde stond na Italië dan ook geen enkele keer op het podium.

Las Vegas wordt nooit als Silverstone

"Ik kom je halen!", grapte Hamilton tegen Pérez die naast hem zat tijdens de persconferentie. "Even serieus: om eerlijk te zijn denk ik dat hij nu te ver weg is. Dertig punten in twee races, hij moet dan twee rampzalige weekenden hebben en ik zou eigenlijk [twee keer] tweede moeten worden. Maar het maakt me eerlijk gezegd niet uit of ik tweede of derde word." De Mercedes-coureur focust zich er meer op om Ferrari voor te blijven in het constructeurskampioenschap, waar de Duitse renstal een voorsprong heeft van twintig punten. "Ik vind dat we nog steeds een fantastisch jaar hebben gehad. Gezien de auto die we hebben gehad, hadden we nooit gedacht te vechten voor de tweede plaats bij de constructeurs." Hamilton ging ook nog even in op de aankomende race in Las Vegas: "Het is niet het meest technische circuit. Het is zeker [vooral] een grote show. Maar het zal nooit zoals Silverstone worden."