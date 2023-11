Vincent Bruins

Donderdag 16 november 2023 10:37

Haas diende twee weken na de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten een officieel verzoek in bij de FIA om de resultaten te herzien, een zogeheten Right of Review. Deze werd echter afgewezen. Teambaas Guenther Steiner laat nu weten dat de FIA tegenover hem heeft toegegeven dat het qua track limits niet goed haar werk doet.

De koningsklasse van de autosport reed in oktober in Austin, Texas. Teams hebben veertien dagen de tijd om in protest te gaan als het gaat om de resultaten van een Grand Prix. Haas besloot een Right of Review in te dienen op de zaterdag van de Grand Prix van São Paulo en waren op de dertiende dag dus net op tijd. De Amerikaanse renstal heeft achteraf onboardbeelden gezien van vier coureurs die de witte lijnen hadden overschreden in bocht zes van Circuit of the Americas: Lance Stroll, Alexander Albon, Logan Sargeant en Sergio Pérez. Omdat Nico Hülkenberg als elfde werd geklasseerd, kon een verandering in de uitslag cruciaal zijn voor Haas. Ze vechten namelijk om de zevende plek in het constructeurskampioenschap met Williams, Alfa Romeo en AlphaTauri. Omdat de FIA vond dat Haas niet genoeg nieuw bewijs leverde, werd het Right of Review afgewezen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Haas met twee verschillende auto's naar Las Vegas: "Hebben niks te verliezen"

Geen spijt van Right of Review

"Ik heb er geen spijt van," legde Steiner tegenover Autosport uit over het indienen van het Right of Review. "Natuurlijk waren we ervan bewust dat het lastig zou worden om ons gelijk te krijgen, maar we hebben het tenminste geprobeerd. En wat eruit is gekomen is dat de stewards zelfs hebben gezegd dat de FIA haar werk niet goed doet. Ze zeiden dat [de FIA] ervoor had moeten zorgen dat ze een CCTV-camera hadden in bocht 6, zodat ik geen protest hoefde in te dienen. Dat is dan in ieder geval het eerste punt. Maar ze moeten er ook voor zorgen dat ze de middelen hebben om hun eigen regels te checken in plaats van dat ik het thuis doe. Dit is niet het werk dat het team hoort te doen. En wij hadden niet de tijd om in een half uurtje alle [overschrijdingen van track limits] door te lopen, omdat dat niet onze taak is. We zijn geen autosportbond, we zijn een raceteam. We betalen iemand om dat werk te doen: de FIA."