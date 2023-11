Jan Bolscher

Donderdag 16 november 2023 08:29 - Laatste update: 08:34

Max Verstappen heeft zich nu al uitgesproken over het hoge showbizzgehalte rondom het raceweekend in Las Vegas. De Nederlander vertelt dat hij zich een clown voelde tijdens de grote openingsceremonie.

Vanwege het grote tijdsverschil tussen Las Vegas en een groot deel van de wereld - negen uur met Europa - wordt het raceweekend in de gokstad op woensdag - in Nederland is het dan donderdag - afgetrapt met de mediadag. De Grand Prix wordt op zaterdagavond verreden, wat betekent dat het hier op zondagochtend om 07:00 uur zover is. Afgelopen nacht was het tijd voor de grote opening van het weekend. Dit gebeurde, zoals mag worden verwacht in een stad als Las Vegas, met een boel bombarie.

Artikel gaat verder onder video

Als een clown

Er was een grote openingsceremonie georganiseerd met live-optredens van verschillende artiesten en een indrukwekkende drone show. Ook werden de coureurs voorgesteld aan het publiek. Zij verschenen uit gigantische boxen in de pitstraat. Verstappen heeft het tot nu toe niet naar zijn zin: "Van mij mag dit allemaal overgeslagen worden", citeert Motorsport.com. "Dat heeft niets met de zanger te maken. Maar je staat daar maar een beetje als een clown. Het is 99 procent show en één procent sportevenement. Ik hou sowieso niet van al die dingen er omheen."

Twee perspectieven

De drievoudig wereldkampioen vervolgt: "Ik weet natuurlijk dat het er op sommige plekken bij hoort, maar laten we zeggen dat daar niet mijn interesse ligt. Ik kijk er naar uit op mijn best te doen, maar ik kijk hier [de grote show rondom het weekend] niet naar uit. Je kan er op twee manieren naar kijken: zakenkant en sportkant. Ik begrijp hun perspectief, maar ik geef gewoon mijn mening vanuit de sportkant. Wij zijn geen aandeelhouders, dus we gaan er gewoon in mee. Zij beslissen wat ze doen. Ik zou hetzelfde doen als ik de baas was. Ik zou niet naar de coureurs luisteren, het is mijn sport. Ik zou dan doen wat ik ermee zou willen doen."