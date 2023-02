Vincent Bruins

Maandag 6 februari 2023 08:21

De Formule 1 zal vanaf dit jaar niet meer in Frankrijk racen. Na vier Grands Prix tussen 2018 en 2022 is Circuit Paul Ricard alweer van de kalender gehaald. Jean Alesi onthult wat de echte reden is waarom de koningsklasse niet meer naar Frankrijk gaat.

Alesi is een voormalig Formule 1-coureur die uitkwam voor Tyrrell, Ferrari, Benetton, Sauber, Prost en Jordan. Hij schreef de Grand Prix van Canada op zijn naam in 1995. Naast dat hij Formule 1-ambassadeur is, is hij sinds kort ook de nieuwe president van Circuit Paul Ricard.

Artikel gaat verder onder video

Politiek

"Het probleem met de Formule 1 in Frankrijk ligt niet aan de circuits, maar aan de politiek," vertelde de in Avignon-geboren Fransman tegenover motorsport.com. "Het is waarschijnlijk de enige F1 Grand Prix waarbij nog nooit een president is komen kijken, behalve dan die ene keer in Magny-Cours, toen [François] Mitterrand aanwezig was als onderdeel van zijn politieke wens dat de race daar zou zijn. Sindsdien is het nooit meer gebeurd. Het probleem ligt niet bij het circuit, maar bij de wens van het land. Mijn andere baan is als Formule 1-ambassadeur, dus ik heb een directe link met F1 zonder poespas en daar zijn ze heel duidelijk over. F1 heeft op dit moment waarschijnlijk 32 landen in de wereld die vragen om F1-races te mogen organiseren. De laatste Grand Prix die we hier vorig jaar hadden, was heel erg populair bij de mensen. Dus het is zonde om het te verliezen."

OOK INTERESSANT: Pérez sluit zich aan bij woorden Verstappen: "In mijn ogen is dat niet correct"

Brief

"Het hebben van een Franse GP staat goed op de F1-kalender, maar als we niet de mogelijkheid hebben om het te doen, dan is dat omdat het land niet geïnteresseerd is in autosport en dat is een grote schande," legde de 58-jarige verder uit. "Voor F1 is het geen probleem om een Grand Prix in Frankrijk te houden, de schuld ligt bij Frankrijk zelf. Natuurlijk zal een deel van mijn nieuwe rol zijn om een brief te sturen, om een ontmoeting met de president van Frankrijk aan te vragen, maar ik weet niet of dit zal gebeuren. Als het wel gebeurt en we kunnen de Franse GP terugkrijgen, dan zou ik de gelukkigste man ter wereld zijn!"

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)