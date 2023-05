Remy Ramjiawan

Tijdens het Grand Prix-weekend in Monaco, eind mei, zal Formule 1-CEO Stefano Domenicali vergaderen met vertegenwoordigers van Circuit Paul Ricard en de lokale autoriteiten voor een terugkeer van de Grand Prix van Frankrijk. Volgens het Franse Auto Hebdo gaan de gesprekken vooral over de voorwaarden voor een terugkeer, maar ook het te betalen prijskaartje.

De Grand Prix van Frankrijk keerde in 2018 terug op de Formule 1-kalender. Daar waar er voorheen werd geracet op Circuit de Nevers Magny-Cours, kozen de beleidsbepalers voor deze periode voor Circuit Paul Ricard. De baan was niet even geliefd bij de coureurs evenwel als bij de fans. De toegangswegen richting het circuit lieten te wensen over en de blauwe en rode lijnen langs de baan, zorgden ook niet voor fraaie plaatjes. De organisatie had een deal met de Formule 1 voor vijf races, maar de editie van 2020 werd afgelast vanwege de pandemie en dus zijn er slechts vier races op de baan verreden, die sinds dit jaar niet meer op de kalender staat.

Vergadering in Monaco

De Franse krant heeft van bronnen vernomen dat er tijdens het Grand Prix-weekend in Monaco een vergadering zal plaatsvinden tussen de Franse organisatie, de FOM en de lokale autoriteiten. In die gesprekken zou het raamwerk bepaald moeten worden, waaraan de organisatie moet gaan voldoen. Er zijn tegenwoordig een heleboel organisatoren die een Grand Prix naar hun land willen halen en dus gaan de gesprekken ook over het prijskaartje dat de organisatie moet gaan aftikken. Daarvoor wil het de portemonnee van de Franse staat inschakelen.

Garanties

Het is daarnaast ook één van de voorwaarden van Domenicali om überhaupt de gesprekken weer op te starten. De CEO van de sport heeft eerder al in L'Équipe gemeld dat hij openstaat voor alle gesprekken, maar in eerste instantie een ontmoeting met president Emmanuel Macron wenst. Hoogstwaarschijnlijk wil de CEO de garantie dat de overheid bijspringt en ziet Domenicali dit als de beste strategie. De organisatie van de Franse Grand Prix heeft namelijk het eerdere tekort van 27 miljoen euro nog niet weggewerkt. Dit komt door de overgeslagen race in 2020.