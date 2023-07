Remy Ramjiawan

Donderdag 13 juli 2023 16:26 - Laatste update: 16:27

Als het aan de Franse Minister-president Emmanuel Macron ligt, dan keert de Grand Prix van Frankrijk binnen afzienbare tijd terug naar zijn land. Sinds dit seizoen staat er geen race meer in het land op de kalender en daar wil de premier zo snel mogelijk verandering in zien.

De afgelopen jaren reisde het Formule 1-circus af naar Paul Ricard voor de race in Frankrijk. Dat circuit was niet bij iedereen even geliefd, ook waren er klachten van de fans over de toegangswegen naar de baan toe. Sinds dit jaar staat er geen race op de kalender voor Frankrijk en dat terwijl er een Frans team, met twee Franse rijders aanwezig is binnen de koningsklasse van de autosport. Mocht de race terugkeren naar het land, dan hoeft dat volgens Macron niet eens te gebeuren op Paul Ricard, hij steunt namelijk ook de plannen voor een stratencircuit in Nice.

Haalbaarheidsstudie

Christian Estrosi, de burgemeester van Nice, schreef onlangs een brief aan Macron om het belang aan te stippen van de Franse Grand Prix, maar hij wilde ook vooral steun voor zijn plannen voor een stratenrace krijgen. Macron heeft als reactie daarop de opdracht aan de burgemeester, maar ook aan de FFSA-president ( Franse Federatie van Autosport) Nicolas Deschaux gegeven om een haalbaarheidsstudie te starten. "Zorg ervoor dat ik uw ambitie volledig deel. Zoals u aangeeft, moet ons land, net als de andere grote internationale sportevenementen die het elk jaar organiseert, in staat zijn om opnieuw contact te maken met de F1, voor het plezier van iedereen", zo meldt Nice Matin.

Jean Alesi

'Probleem ligt bij de politiek'

Toch hoopt ook Jean Alesi, als directeur van Circuit Paul Ricard, dat de race wellicht weer zijn kant op komt. Hij wijst naar het gebrek aan politieke steun, waardoor de baan van de kalender is gehaald. "Het probleem met de F1 in Frankrijk ligt niet bij het circuit, maar bij de politiek. Het is waarschijnlijk de enige F1 Grand Prix waar nog nooit een president naar toe is geweest, behalve één keer in Magny-Cours, toen [Francois] Mitterrand aanwezig was als onderdeel van zijn politieke wens dat de race er zou zijn. Sindsdien is het nooit meer gebeurd. Het probleem ligt niet bij het circuit; het probleem is de wens van het land", aldus de enkelvoudig racewinnaar tegenover Motorsport.com.