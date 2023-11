Jan Bolscher

Maandag 13 november 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere Max Verstappen die met een knipoog reageert op de 'geruchten' dat hij het seizoen af zou gaan maken bij AlphaTauri, om het zusterteam van Red Bull Racing verder naar voren op de grid te helpen. Ook heeft Liberty Media haar excuses gemaakt aan de inwoners van Las Vegas vanwege alle tumult rondom de komst van de Formule 1, heeft Haas een bijzondere beslissing genomen en gaat de FIA naar verluidt het proces rondom het aanvragen van een Right of Review aanpassen. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen reageert met knipoog op geruchten over wissel naar AlphaTauri

Met het einde van het Formule 1-seizoen in zicht is het Silly Season inmiddels ingeluid. De laatste tijd hebben tal van opmerkelijke verhalen de ronde gedaan, waaronder het door fans verzonnen gerucht dat Max Verstappen het seizoen af zou gaan maken bij AlphaTauri, om het zusterteam van Red Bull Racing verder naar voren te helpen op de grid. Dit verhaal heeft nu ook de drievoudig wereldkampioen zelf bereikt, die vertelt niet te weten hoe mensen het verzinnen: "Ze hebben teveel vrije tijd. Natuurlijk ga ik daar niet rijden", klonk het onder andere. Lees de hele reactie van Verstappen hier.

Formule 1 zal Sphere inzetten tijdens Grand Prix van Las Vegas

De Formule 1 gaat tijdens het raceweekend in Las Vegas gebruik maken van de zogeheten Sphere: een gigantisch bolvormig muziek- en entertainmentgebouw waarop van alles kan worden geprojecteerd. Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, moest de Sphere noodgedwongen afhuren, omdat het circuit om het gebouw gaat. "We gebruiken hun terrein. Gedurende de race zijn wij eigenaar van alle advertenties op de Sphere tegen een vast bedrag," legde Liberty Media-CEO Greg Maffei uit. "Het waren nodige kosten voor ons, omdat we van hun grond gebruik moeten maken." De volledige reactie van Maffei lees je hier.

'FIA voert veranderingen door aan Right of Review-proces'

De FIA zal naar verluidt de regels aanpassen met betrekking tot het zogeheten Right of Review: een proces dat na een Grand Prix kan worden ingediend door een team, als deze het bijvoorbeeld niet eens is met de uitslag van de wedstrijd na in hun ogen onverdiende straffen of juist het onverdiend uitblijven van straffen van andere deelnemers. De internationale autosportbond zou dit doorvoeren voorafgaand aan het seizoen van 2024. Dit zou niet alleen voor de Formule 1 gelden, maar voor alle kampioenschappen die onder de vlag van de FIA vallen. Het hele verhaal lees je hier.

Liberty Media-CEO verontschuldigt zich tegenover inwoners Las Vegas

Liberty Media-CEO Greg Maffei heeft zijn verontschuldigen aangeboden aan de inwoners van Las Vegas, voor alle uitdagingen die zij aan hebben moeten gaan vanwege het aanstaande Formule 1-weekend. Hij benadrukt ten eerste dat Las Vegas op de lange termijn zal profiteren van de komst van de Formule 1, maar sympathiseert ook met de inwoners: “Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle inwoners van Las Vegas en we waarderen het dat ze hun geduld bewaren en ons tolereren", citeert Fox 5 Daarnaast hoopt Maffei dat deze eerste editie qua voorbereidende werkzaamheden direct de zwaarste zal betekenen. De volledige verontschuldiging van Maffei lees je hier.

Haas met twee verschillende auto's naar Las Vegas: "Hebben niks te verliezen"

Het Formule 1-team van Haas kent een wisselvallig seizoen. De updates voor de VF-23 die in Austin werden geïntroduceerd, blijken niet hun vruchten af te werpen. Daarom heeft de Amerikaanse renstal besloten om twee verschillende auto's naar de Grand Prix van Las Vegas te brengen. "De voornaamste reden was dat Nico voelt dat de oude specificatie beter bij hem past en Kevin is daarin tegenovergesteld", verklaarde teambaas Guenther Steiner. "We hebben besloten om hen te geven wat ze willen, aangezien we nog maar twee races te gaan hebben en niks te verliezen hebben, dus we proberen wat we kunnen." De volledige uitleg van Steiner lees je hier.