Vincent Bruins

Maandag 13 november 2023 09:47 - Laatste update: 10:03

De Formule 1 zal deze week voor het eerst op het Las Vegas Strip Circuit racen voor de Grand Prix van Las Vegas. De koningsklasse gaat gebruikmaken van de zogeheten Sphere. Liberty Media zal er verlies op draaien, maar het had eigenlijk geen keus.

De 'Sphere at the Venetian Resort' is een bolvormig muziek- en entertainmentgebouw dat begin 2018 werd aangekondigd en waarvan de bouw in september van dat jaar begon. Het is ontworpen door architectenbureau Populous en biedt plaats aan 18.600 bezoekers. Het is 112 meter hoog en 157 meter breed in diameter met aan de buitenzijde 54.000 vierkante meter aan led-schermen en aan de binnenkant een led-scherm van 15.000 vierkante meter met een beeldresolutie van 16K, wat daarmee het grootste en scherpste scherm ter wereld is. De Sphere werd op geopend op 29 september 2023 met een concert van de rockband U2. De totale kosten zijn geschat op 2,3 miljard dollar, maar liefst één miljard dollar boven de begroting.

Terrein van Sphere moeten gebruiken

Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, moest de Sphere afhuren, omdat het circuit om het gebouw gaat. "We gebruiken hun terrein. Gedurende de race zijn wij eigenaar van alle advertenties op de Sphere tegen een vast bedrag," legde Liberty Media-CEO Greg Maffei, geciteerd door Autosport. Op de schermen aan de buitenkant kunnen allerlei verschillende dingen worden getoond, zoals een enorme smiley die neerkijkt op de mensen die in de buurt van de Sphere staan, maar in het geval van de Formule 1 kan het dus ook voor reclame worden gebruikt. Maffei verklaarde dat het veel heeft gekost, maar dat in ieder geval nog een deel van die kosten gedekt kunnen worden door beeldschermtijd te verkopen aan adverteerders. "Het waren nodige kosten voor ons, omdat we van hun grond gebruik moeten maken."

Verstappen achter het drumstel

De Formule 1 had voor de aankomende Grand Prix weinig tijd om plannen te maken voor de Sphere. "Dat kwam deels, omdat we niet wisten of de Sphere klaar zou zijn en deels omdat we hard aan de slag waren om zelf klaar te zijn en door die combinatie was het lastig om een programma te maken voor dit jaar," aldus Maffei. "We hebben een samenwerking op de lange termijn met de Sphere en ik denk dat we een groter programma hebben [in de toekomst]." Fans van U2 zouden zich hebben afgevraagd waarom de band niet kan spelen, wanneer de Formule 1 in de gokstad is. "Dat komt omdat we zelf niet wisten hoe het zou lopen," zo sloot Maffei af. U2-leadzanger Bono noemde de Formule 1 "een sport waar nette, magere, serieuze mannen en een paar bijzondere vrouwen op raketten klimmen en proberen op aarde te blijven zonder de ruimte in te gaan" en "een beetje rock-'n-roll, maar minder gevaarlijk". Hij introduceerde zijn band bestaande uit de Nederlandse drummer Bram van den Berg, Adam Clayton, The Edge en zichzelf als Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Daniel Ricciardo, respectievelijk.