Edward Hardy & Remy Ramjiawan

Zaterdag 11 november 2023 20:06

General Motors heeft aangekondigd dat ze van plan zijn persoonlijk te gaan lobbyen in de paddock tijdens de Grand Prix van Las Vegas, in een poging om goedkeuring te verkrijgen voor het toetreden van het Andretti-Cadillac-team tot de Formule 1.

Hoewel de FIA het voorstel van Andretti-Cadillac om vanaf 2025 op zijn vroegst toe te treden tot het Formule 1-grid heeft goedgekeurd, is het proces sindsdien redelijk vastgelopen. Dat heeft alles te maken met de volgende hindernis die er moet worden genomen, namelijk de goedkeuring van de FOM. De teams zitten nog altijd niet te springen om een extra renstal, wat diverse teambazen duidelijk hebben gemaakt. Toch is Andretti nog altijd van plan om te gaan starten in de koningsklasse en aankomend weekend in Las Vegas zal er een delegatie van General Motors aanwezig zijn om te lobbyen voor de deelname.

Toewijding

De geplande reis volgt nadat Michael Andretti tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten aan Associated Press kenbaar maakte dat Formule 1-CEO Stefano Domenicali is gestopt met het beantwoorden van zijn oproepen en berichten. GM heeft er echter op aangedrongen om de aanvraag zo snel mogelijk af te ronden. 'GM is toegewijd om met Andretti samen te werken om in de Formule 1 te racen', vertelde Mark Reuss, de president van General Motors tegen AP.

Herta beoogde kandidaat voor F1-zitje

'De samenwerking tussen Andretti-Cadillac brengt twee unieke entiteiten samen die zijn gebouwd voor racen, beide met een lange geschiedenis van succes in de wereld van de autosport', zo gaat Reuss door over de meerwaarde van de combinatie voor de sport. De Formule 1 is wereldwijd aan het groeien, maar ook zeker in de Verenigde Staten. Dat laat naast Haas ruimte over voor een extra team uit het continent. Mocht het team daadwerkelijk het groene licht krijgen, dan zou Colton Herta worden aangesteld voor één van de twee zitjes.