Maandag 13 november 2023 10:33 - Laatste update: 10:42

De FIA zal naar verluidt de regels aanpassen met betrekking tot het zogeheten Right of Review. De internationale autosportbond zou dit doorvoeren voor het seizoen van 2024 en dit zal dan niet alleen voor de Formule 1, maar voor alle FIA-kampioenschappen gelden. Dat wist Motorsport.com te melden.

Een Right of Review is een proces dat na een Grand Prix kan worden ingediend door een team, als deze het bijvoorbeeld niet eens is met de uitslag van de wedstrijd na in hun ogen onverdiende straffen of juist het onverdiend uitblijven van straffen van andere deelnemers. Eerst zat hier geen tijdslimiet op en dus konden teams dit verzoek maanden later nog indienen. Tegenwoordig mag een Right of Review niet later dan 14 dagen na de betreffende race worden ingediend.

Right of Review in 2023

Dit jaar diende Ferrari zo'n verzoek in na Australië, toen Carlos Sainz ver terugzakte vanwege een tijdstraf van vijf seconden voor een incident met Fernando Alonso die door een rode vlag eigenlijk niet was gebeurd. Bij de herstart die volgde, werden namelijk de posities van vóór de rode vlag weer ingenomen. McLaren maakte gebruik van het Right of Review na Canada, omdat ze vonden dat de tijdstraf van vijf seconden voor Lando Norris voor onsportief gedrag niet correct was. Aston Martin protesteerde de resultaten van de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring, omdat het team vond dat de stewards niet genoeg straffen voor track limits hadden uitgedeeld. Haas deed datzelfde na de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, Texas. Uiteindelijk kreeg alleen Aston Martin haar gelijk.

Aanpassing reglement

De FIA zal naar verluidt voor 2024 veranderen dat een Right of Review niet later dan 96 uur (vier dagen) na een Grand Prix kan worden ingediend met een mogelijke verlenging tot 120 uur (vijf dagen) in uitzonderlijke omstandigheden. Daarnaast zou het straks ook geld moeten kosten om zo'n verzoek in te dienen bij de internationale autosportbond. Momenteel is dit nog gratis, maar er zou voor het Formule 1-seizoen van 2024 een tarief op komen te staan van €6000, dezelfde prijs als dat het kost om in hoger beroep te gaan. Dit bedrag wordt wel weer aan een team teruggeven, als het haar gelijk krijgt. Naar verluidt overwoog de FIA deze aanpassing aan de zogeheten International Sporting Code al vóór het ingediende Right of Review van Haas.