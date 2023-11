Vincent Bruins

Maandag 13 november 2023 12:17 - Laatste update: 12:17

Max Verstappen is natuurlijk de drievoudig wereldkampioen Formule 1 die momenteel uitkomt voor Red Bull Racing. Fans schreven op het internet echter theorieën dat hij naar B-team AlphaTauri verplaatst moest worden. Ook analist Karun Chandhok grapte mee over de geruchten. Verstappen heeft hier nu met een knipoog op gereageerd.

Verstappen maakte zijn debuut in de koningsklasse in 2015 bij Toro Rosso, wat nu dus bekend staat als AlphaTauri. Na vier races in 2016 werd hij al gepromoveerd naar Red Bull en won in Spanje meteen zijn eerste Grand Prix. Nu zeven jaar later heeft hij drie wereldtitels achter zijn naam staan. Het kampioenschap van 2023 stelde hij al veilig na de Sprint in Qatar met nog zes Grands Prix te gaan. Ondertussen achteraan het veld heeft AlphaTauri het lastig. De renstal uit Faenza maakt een van haar slechtste seizoenen mee, al heeft een nieuwe vloerupgrade sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda wel meer naar het middenveld gebracht. Fans bedachten de theorie dat Verstappen na het winnen van de titel van 2023 naar AlphaTauri moest wisselen om ze meer naar voren op de grid te krijgen. F1-analist Chandhok maakte vervolgens gebruik van vage geruchten van journalist Albert Fàbrega om er verder op in te gaan. In een inmiddels verwijderde tweet suggereerde Chandhok dat Ricciardo naar Red Bull moest gaan, zodat de energydrankfabrikant dan direct kon zien wie sneller is: Sergio Pérez of Ricciardo.

Teveel vrije tijd

De theorieën en geruchten zijn ook Verstappen niet ontgaan. Met een knipoog reageerde hij erop tijdens een livestream van het IMSA Esports Global Championship met Team Redline. "Er was een gerucht dat ik met de AlphaTauri zou gaan rijden," vertelde hij. "Ik had zoiets van: 'Sorry?' Ik weet niet hoe mensen erop komen. Ze hebben teveel vrije tijd. Natuurlijk ga ik er niet mee rijden!", zo sloot Verstappen lachend af. De Nederlander droeg overigens het shirt van Virgil van Dijk van de wedstrijd waarin hij de winnende penalty scoorde tegen Griekenland voor de kwalificatie van het EK.