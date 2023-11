Brian Van Hinthum

Max Verstappen zorgt op dit moment met zijn dominante prestaties in de Formule 1 ook voor zorgen bij de fans. Zo zou de dominantie van de Nederlander niet goed zijn voor de sport. Verstappen zelf vindt dat hij daar weinig mee van doen heeft en dat de echte supporters uiteindelijk gewoon overblijven.

Verstappen wist vorig raceweekend de twintigste Grand Prix van het seizoen opnieuw het hele weekend te domineren. De 26-jarige coureur pakte op vrijdag de pole position in de kwalificatie, kwam zaterdag als eerste over de streep in de Sprint Shootout en sloeg op zondag een aanval van Lando Norris af richting zijn zeventiende zege van het seizoen. Daarmee verscherpte hij natuurlijk zijn eigen record van meeste overwinningen in een seizoen en dat met nog twee races te gaan.

Chicago Bulls

Zijn dominantie in de sport zorgt natuurlijk ook voor een aantal bezorgde geluiden en en buiten de paddock. In gesprek met het Amerikaanse TIME vergelijkt de Nederlander zijn huidige situatie met één van de populairste sporten in het land, het basketbal. "De NBA overleefde het ook toen de Chicago Bulls aan het domineren waren. Op dat moment en daarna zeiden mensen dat het geweldig was. Als je een echte fan van de sport bent, moet je het waarderen als iemand het geweldig doet."

Geen echte fans

Eerder liet Verstappen in Singapore al iets soortgelijks weten over de fans die zijn dominantie niet kunnen waarderen: "Eerlijk gezegd heb ik daar nul interesse in. We zijn op een duidelijke manier verslagen. Ik denk verder niet na over wat goed is voor de Formule 1. Ik denk niet dat het slecht is wat er met de Formule 1 gebeurt. We waren gewoon beter dan de rest. Als mensen dat niet kunnen waarderen, zijn het simpelweg geen echte fans", zei de Nederlander destijds.