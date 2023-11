Jan Bolscher

Maandag 13 november 2023 17:44

Liberty Media-CEO Greg Maffei heeft zijn verontschuldigen aangeboden aan de inwoners van Las Vegas, voor alle uitdagingen die zij aan hebben moeten gaan vanwege het aanstaande Formule 1-weekend.

De Grand Prix van Las Vegas staat op het programma voor zondag 19 november, maar het nu al veel besproken weekend kent een lange aanloop. Het belooft een groot spektakelstuk te worden, maar dat is voor velen ook direct het grootste struikelblok rondom de voorlaatste race van het seizoen. De extravagante gokstad is volledig op de kop gezet voor de komst van de Formule 1. Er zijn gigantische tribunes uit de grond gestampt, de wereldberoemde strip is al lange tijd deels niet meer toegankelijk en verschillende wegen zijn al weken gesloten.

Onvrede onder inwoners Las Vegas

En dat is logischerwijs niet prettig voor de inwoners van Las Vegas, die door de komst van de Formule 1 al weken hinder ondervinden in hun dagelijks leven. Wat hen nog eens extra tegen het zere been schopt, is dat de organisatie er alles aan lijkt te doen om de lokale bevolking niets cadeau te geven. Zo zijn bijvoorbeeld alle loopbruggen volledig dichtgekit zodat er niet gratis het circuit op kan worden gekeken. Dit alles zorgt voor grote onvrede. Liberty Media-CEO Greg Maffei heeft inmiddels op de ophef gereageerd.

Liberty Media-CEO reageerd

Maffei benadrukt ten eerste dat Las Vegas op de lange termijn zal profiteren van de komst van de Formule 1, maar sympathiseert ook met de inwoners: “Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle inwoners van Las Vegas en we waarderen het dat ze hun geduld bewaren en ons tolereren", citeert Fox 5. "We gaan ongeveer 1,7 miljard dollar aan inkomsten naar het gebied brengen. Het is dus niet alleen in het voordeel van fans die willen kijken. We hopen dat dit een groot economisch voordeel zal zijn voor Las Vegas." Daarnaast hoopt Maffei dat deze eerste editie qua voorbereidende werkzaamheden direct de zwaarste zal betekenen.