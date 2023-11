Stewards eisen oplossing van FIA voor track limits, Horner spreekt Hamilton tegen | GPFans Recap

Vincent Bruins

Vrijdag 10 november 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Over een week wordt de allereerste Grand Prix van Las Vegas verreden. Niet iedereen is daar echter blij mee. Een lokale ondernemer zegt al meer dan twee miljoen dollar verlies te hebben gedraaid. Iets waar we op het gloednieuwe stratencircuit waarschijnlijk weinig mee te maken gaan krijgen zijn track limits. Wel roepen de stewards de FIA op om met een oplossing te komen. De FIA is ondertussen aan de slag gegaan met het aanstellen van een F1 Commissioner. Daarnaast wordt er al vooruitgeblikt op 2024. Lando Norris hoopt met McLaren een gooi te kunnen doen naar het wereldkampioenschap, maar weet ook dat Max Verstappen en Red Bull sterk zullen zijn. Lewis Hamilton verwacht ook niet dat Verstappens dominantie zomaar eindigt, maar Christian Horner spreekt dit tegen. Ondertussen hoopt Pierre Gasly nog op een gesprekje met Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko.

Stewards roepen FIA op om zo snel mogelijk met oplossing te komen voor track limits-probleem

De stewards van de Formule 1 hebben de sport opgeroepen om met een oplossing te komen voor het probleem rondom de track limits. Deze baanlimieten hebben dit seizoen op verschillende circuits een grote negatieve rol gespeeld. Zo moesten de stewards na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk dit jaar ongeveer 1200 mogelijke overtredingen onderzoeken, waardoor de einduitslag lange tijd onzeker was. In Qatar hoorde Oscar Piastri tijdens zijn top drie interview dat hij zijn rondetijd was kwijtgeraakt vanwege track limits, en in de Verenigde Staten gaven de stewards zelf toe te weinig zicht te hebben gehad op bocht zes, waardoor het niet met zekerheid te zeggen is of alle coureurs zich hier aan de regels hebben gehouden. Dat laatste was reden genoeg voor Haas om een Right of Review tegen de uitslag van die race aan te vragen, maar dit werd op donderdag door de FIA afgewezen. Meer lezen? Klik hier!

Inwoners Las Vegas niet blij met Formule 1: 'Twee miljoen dollar omzet misgelopen'

De Grand Prix van Las Vegas komt langzaam dichter bij, maar een deel van de inwoners van de gokstad hoopt dat het Formule 1-circus snel weer vertrekt. Dat blijkt uit een YouTube-item Kym Illman. "Er is veel negatief commentaar op deze race", vertelt de F1-fotograaf in zijn video. "Mensen zijn boos vanwege de verkeerssituatie. En terecht, want het heeft voor een grote ontregeling gezorgd." Vervolgens gaat hij in gesprek met lokale onderneemster Pamela Vassil, manager van Jay's Market. "We zijn op dit moment misschien twee miljoen dollar misgelopen qua omzet sinds het verbouwen", klinkt het. "Ze hebben er de hele zomer aan gewerkt. De weg is omgegooid, ingangen zijn dicht. Volgens mij moeten we zaterdag om 00:01 sluiten, wat betekent dat we dan niets verkopen. Het is verschrikkelijk." Meer lezen? Klik hier!

Norris sluit gooi naar wereldkampioenschap in 2024 niet uit: "Zit nog veel meer aan te komen"

Lando Norris sluit niet uit dat hij volgend jaar met McLaren een gooi naar het wereldkampioenschap Formule 1 kan doen, maar de Brit is zich tegelijkertijd erg bewust van de bloedvorm waarin Max Verstappen en Red Bull Racing zich begeven. "Ik zei net nog tegen Max: sinds we die update mee hebben gebracht naar Oostenrijk, ben ik de op een na hoogst scorende coureur op de grid", vertelde hij in São Paulo. "Ik denk dat we misschien ook het op een na hoogst scorende team zijn. We hebben een aantal hele grote stappen vooruit gezet en dat we het hebben over vechten met Red Bull, is iets heel goeds. We hebben het over één van de beste coureurs ooit in de Formule 1, in een van de meest dominante auto's ooit", doelde hij op Verstappen en Red Bull Racing. Meer lezen? Klik hier!

Gasly hoopt op een dag om de tafel te kunnen met Marko om Red Bull-degradatie uit te praten

Pierre Gasly is inmiddels al enkele jaren een vast gezicht op de Formule 1-grid en een sterke speler in het middenveld, maar de 27-jarige coureur heeft geen makkelijke reis achter de rug. De Fransman maakte in 2017 zijn debuut in de sport bij Toro Rosso (inmiddels AlphaTauri), als onderdeel van het opleidingsprogramma van Red Bull. Toen Daniel Ricciardo eind 2018 vriend en vijand verraste door zijn vertrek bij Red Bull Racing aan te kondigen, werd Gasly voor het seizoen van 2019 gepromoveerd naar de Oostenrijkse grootmacht, waar hij naast Verstappen kwam te rijden. De druk liep echter al snel in hoog tempo op. Gasly kon Verstappen niet bijbenen, maakte fouten en leek zijn zelfvertrouwen steeds meer te verliezen en dus moest hij terug naar Toro Rosso. Hij hoopt op een dag nog eens met Red Bull-topman Helmut Marko om tafel te kunnen gaan, om alles te bespreken rondom zijn "oneerlijke" degradatie. Meer lezen? Klik hier!

'FIA wijst speciale F1 Commissioner aan om Formule 1 te helpen bij verbeteringen'

De FIA heeft naar verluidt een F1 Commissioner aangesteld. Voormalig Formule 1-journalist Dieter Rencken zou door FIA-president Mohammed Ben Sulayem zijn aangewezen voor deze taak, zo weet Autosport te melden. Rencken is enkele maanden geleden al aan de slag gegaan als adviseur van Ben Sulayem. Hij zou nu dan ook rechtstreeks rapporteren aan de president van de internationale autosportbond. Hij zou de taak hebben gekregen om namens de autosportbond te assisteren bij het formuleren en implementeren van verbeteringen voor de Formule 1. Bovendien zal Rencken naar verluidt helpen bij de discussies over het opstellen van de nieuwe Concorde Agreement die naar verwachting in 2026 van kracht zal worden. Meer lezen? Klik hier!

Horner spreekt Hamilton tegen omtrent Red Bull-dominantie: "Het zal minder worden"

Lewis Hamilton verwacht dat het team van Max Verstappen en Sergio Pérez de komende jaren de lakens zal blijven uitdelen: "De Red Bull is ontzettend ver weg", klonk het onder andere in Brazilië. "Ik denk dat ze de komende jaren heel ver vooraan zullen blijven staan." Red Bull-teambaas Christian Horner kan zich echter niet vinden in de woorden van de zevenvoudig wereldkampioen: "Het is altijd moeilijk om dat soort dingen te voorspellen", citeert Crash.net. "Op dit punt in het jaar worden veel wereldkampioenschappen gewonnen in de windtunnel. We hebben een fantastische auto, met een fantastische basis. We moeten het blijven ontwikkelen, maar de resultaten zullen afnemen omdat je de top van de ontwikkelingscurve bereikt. Het veld zal dichterbij komen en dat zal ons verder uitrekken, maar het team is heel gemotiveerd." Meer lezen? Klik hier!