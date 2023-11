Jan Bolscher

De stewards van de Formule 1 hebben de sport opgeroepen om met een oplossing te komen voor het probleem rondom de track limits. Deze baanlimieten hebben dit seizoen op verschillende circuits een grote negatieve rol gespeeld.

De regelgeving in de Formule 1 wat betreft baanlimieten is de basis erg simpel: de baan houdt op bij de witte lijn langst het asfalt. Ga je hier met vier wielen overheen in een vrije training of de kwalificatie, dan verlies je je rondetijd. Tijdens een race krijg je eerst drie keer een waarschuwing, waarna er een tijdstraf volgt. Klinkt simpel, maar in de praktijk levert dit vaak veel problemen op. Met de steeds langer en breder wordende auto's in de Formule 1, hebben coureurs op sommige circuits steeds meer moeite om binnen de witte lijnen te blijven, zoals deze jaren geleden zijn neergelegd.

Right of Review Haas afgewezen

Na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk dit jaar moesten de stewards nog ongeveer 1200 mogelijke overtredingen onderzoeken, waardoor de einduitslag lange tijd onzeker was. In Qatar hoorde Oscar Piastri tijdens zijn top drie interview dat hij zijn rondetijd was kwijtgeraakt vanwege track limits, en in de Verenigde Staten gaven de stewards zelf toe te weinig zicht te hebben gehad op bocht zes, waardoor het niet met zekerheid te zeggen is of alle coureurs zich hier aan de regels hebben gehouden. Dat laatste was reden genoeg voor Haas om een Right of Review tegen de uitslag van die race aan te vragen, maar dit werd op donderdag door de FIA afgewezen.

Oplossing voor track limits

Daarmee is de zaak gesloten, maar de stewards van de Formule 1 erkennen dat er een oplossing moet komen: "Gezien het feit dat de stewards bewijsstukken hebben ingezien die laten zien wat mogelijke overtredingen van track limits lijken te zijn in bocht zes, vinden ze hun onvermogen om de huidige standaard voor track limits voor alle coureurs op de juiste manier te beoordelen volstrekt onbevredigend, en vragen dan ook aan alle betrokken partijen om snel met een oplossing te komen om dit probleem in de toekomst te voorkomen", leest het onder andere.