Lando Norris sluit niet uit dat hij volgend jaar met McLaren een gooi naar het wereldkampioenschap Formule 1 kan doen, maar de Brit is zich tegelijkertijd erg bewust van de bloedvorm waarin Max Verstappen en Red Bull Racing zich begeven.

Het Formule 1-seizoen van 2023 begon zeer teleurstellend voor het team van McLaren. Na acht races had de renstal slechts zeventien punten en het behoorde tot de achterhoede, maar vanaf het raceweekend in Oostenrijk veranderde dat. McLaren introduceerde een groot updatepakket en zette in hoog tempo grote stappen voorwaarts. Met nog twee races te gaan staat McLaren met 282 punten op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, achter Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing. Met nog maximaal 88 punten te vergeven en een achterstand van 80 punten op Ferrari lijkt de derde plaats uit zicht, maar qua performance is McLaren momenteel het tweede team achter Red Bull Racing. Dat lijkt een goede voorbode voor 2024.

Grote stappen gezet

Dat vindt ook Norris, die niet uitsluit dat hij volgend seizoen met McLaren een gooi naar het wereldkampioenschap kan doen: "Misschien. Ik zei net nog tegen Max: sinds we die update mee hebben gebracht naar Oostenrijk, ben ik de op een na hoogst scorende coureur op de grid", vertelt hij in Brazilië. "Ik denk dat we misschien ook het op een na hoogst scorende team zijn. We hebben een aantal hele grote stappen vooruit gezet en dat we het hebben over vechten met Red Bull, is iets heel goeds. We hebben het over één van de beste coureurs ooit in de Formule 1, in een van de meest dominante auto's ooit", doelt hij op Verstappen en Red Bull Racing.

Optimistisch over 2024

De 23-jarige Brit vervolgt: "Tuurlijk is het een combinatie en moet het goed samenvallen, maar we hebben het over een gast die zestien... Zeventien? Sorry, zeventien races won in één van de meest dominante seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. Als je kijkt naar waar wij vandaan zijn gekomen vanaf Bahrein en dat we het nu hebben over vechten met Red Bull en dat we dichter bij zitten, is dat een goed teken voor ons. We weten dat er nog veel meer aan zit te komen volgend jaar. Ik heb er zin in. Maar die gedachte is nog ver weg, ik wil daar nu nog niet over nadenken. Het heeft geen zin om er voor het zover is al over na te denken, maar ik ben optimistisch en geloof dat we het als team kunnen."