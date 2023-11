Jan Bolscher

Pierre Gasly hoopt op een dag nog eens met Red Bull-topman Helmut Marko om tafel te kunnen gaan, om alles te bespreken rondom zijn "oneerlijke" degradatie van Red Bull Racing naar Toro Rosso in 2019.

Gasly is inmiddels al enkele jaren een vast gezicht op de Formule 1-grid en een sterke speler in het middenveld, maar de 27-jarige coureur heeft geen makkelijke reis achter de rug. De Fransman maakte in 2017 zijn debuut in de sport bij Toro Rosso (inmiddels AlphaTauri), als onderdeel van het opleidingsprogramma van Red Bull. Toen Daniel Ricciardo eind 2018 vriend en vijand verraste door zijn vertrek bij Red Bull Racing aan te kondigen, werd Gasly voor het seizoen van 2019 gepromoveerd naar de Oostenrijkse grootmacht, waar hij naast Verstappen kwam te rijden.

Plotselinge degradatie

De druk liep echter al snel in hoog tempo op. Gasly kon Verstappen niet bijbenen, maakte fouten en leek zijn zelfvertrouwen steeds meer te verliezen. Red Bull Racing-topman Helmut Marko en teambaas Christian Horner bleven in de media achter hun coureur staan en zeiden dat hij in ieder geval het seizoen af zou maken, maar halverwege het seizoen kwam ineens het nieuws naar buiten dat Gasly terug werd gezet naar Toro Rosso, en dat Alexander Albon zijn stoeltje over zou nemen. Een enorme dreun voor de destijds jonge coureur, die hij lange tijd moeilijk kon verweken.

Op een dag om tafel

Gasly herpakte zich echter bij het vernieuwde AlphaTauri. In 2020 won hij de Grand Prix van Monza en inmiddels heeft hij de overstap naar het Franse Alpine gemaakt. Hij heeft het allemaal dan ook achter zich gelaten, maar zou graag nog eens het een en ander uitpraten. Als hij in de podcast Beyond The Grid de vraag krijgt of hij sindsdien nog met Marko heeft gepraat, klinkt het: "Nee. Ik hoop dat we op een dag die kans krijgen, maar diep van binnen weet ik dat het slimme mensen zijn."

Nu een betere coureur

Hij vervolgt: "Zij hebben misschien hun eigen mening over bepaalde dingen, maar de dingen waren duidelijk. Het was hoe het was. Het was niet eerlijk, maar dat is hoe het gaat. Ik heb geleerd dat de sport niet altijd eerlijk is. Ik heb het hoofdstuk afgesloten toen ik AlphaTauri verliet en een nieuw verhaal begon bij Alpine. Ik denk dat ik door mijn eerdere ervaringen een niveau van ervaring, skills en bewustzijn heb, waardoor ik vandaag een betere coureur kan zijn dan gisteren."