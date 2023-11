Jan Bolscher

De Grand Prix van Las Vegas komt langzaam dichter bij, maar een deel van de inwoners van de gokstad hoopt dat het Formule 1-circus snel weer vertrekt. Dat blijkt uit een YouTube-item van Formule 1-fotograaf Kym Illman.

De Grand Prix van Las Vegas is misschien wel de meest geanticipeerde race van het seizoen. Het Las Vegas Strip Circuit voert de coureurs over de straten van de stad, waaronder de wereldberoemde strip van Las Vegas en de fonteinen van het Bellagio-hotel. De verwachtingen zijn hooggespannen, helemaal qua showgehalte. Het weekend is echter ook meerdere keren negatief in het nieuws geweest. Met name de inwoners zelf zijn niet erg te spreken over het feit dat bijvoorbeeld meerdere wegen al weken dichtzitten vanwege de verbouwingen.

Omzet misgelopen

"Er is veel negatief commentaar op deze race", vertelt Illman in zijn video. "Mensen zijn boos vanwege de verkeerssituatie. En terecht, want het heeft voor een grote ontregeling gezorgd." Vervolgens gaat hij in gesprek met lokale onderneemster Pamela Vassil, manager van Jay's Market. "We zijn op dit moment misschien twee miljoen dollar misgelopen qua omzet sinds het verbouwen", klinkt het. "Ze hebben er de hele zomer aangewerkt. De weg is omgegooid, ingangen zijn dicht. Volgens mij moeten we zaterdag om 00:01 sluiten, wat betekent dat we dan niets verkopen. Het is verschrikkelijk."

Te weinig gedaan voor de inwoners

Vervolgens vraagt hij aan lokale bekendheid Pauly C wat de algemene reactie van de inwoners is: "Iedereen was eerst heel enthousiast, omdat niemand echt begreep wat de gevolgen waren van de verbouwingen, het verkeer, enzovoort", vertelt hij. "Met het verstrijken van de tijd werd het steeds erger. 81 procent van de mensen zijn er niet blij mee. Bij mensen in Las Vegas draait het volledig om hun baan. Als mensen er anderhalf uur langer over doen om op hun werk te komen... Al is het een uur. Dat is twee uur per dag, dat is tien uur per week. Ze hadden veel meer voor de inwoners moeten doen. Op z'n minst tickets van 50 dollar. De CEO had moeten zeggen: 'Jullie gaan veel pijn lijden en daarna gaan jullie ervan profiteren. En dit is hoe we de pijn verdraagzamer voor jullie gaan maken.'"