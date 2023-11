Verstappen 'wil meer in het leven doen dan F1', Red Bull kan record Mercedes afpakken | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Woensdag 8 november 2023 22:04 - Laatste update: 22:08

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De coureurs hebben na de Grand Prix van São Paulo, de afsluiter van een intensieve triple-header, een week hun welverdiende rust. Na dit vrije weekend trekt het Formule 1-circus richting de Amerikaanse westkust voor de allereerste Grand Prix van Las Vegas. Ondertussen valt er genoeg te lezen over de Formule 1. Zo verscheen Max Verstappen in het wereldwijd populaire tijdschrift TIME op de cover en sprak hij onder meer over zijn toekomst. Daarnaast kan Red Bull dit seizoen nog een record van Mercedes af gaan snoepen.

Nederlandse motorcoureur Albert Pos (54) om het leven gekomen tijdens internationale wedstrijd

Albert Pos is op 54-jarige leeftijd is om het leven gekomen na een ongeluk tijdens de FIM International Six Days Enduro (ISDE) in San Juan, Argentinië. De Nederlandse motorcrosser kwam ten val en werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar is hij helaas overleden. De motorsportfederatie maakte het treurige nieuws na het ongeluk op dag twee van het evenement wereldkundig. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen wil niet vergeleken worden met andere topatleten: "Geniet van eigen succes"

Max Verstappen sleepte het wereldkampioenschap van 2023 binnen met nog zes Grands Prix te gaan. Met zeventien overwinningen in twintig races dit seizoen domineert hij de Formule 1. In een interview met ESPN werd de coureur van Red Bull Racing gevraagd hoe hij zichzelf vergelijkt met andere topatleten. Het Amerikaanse medium vroeg hem of hij zichzelf met andere topatleten vergelijkt. "Ik vind het heel lastig om dat te vergelijken," aldus Verstappen. "Sowieso al omdat dat compleet andere sporten zijn. Ik hou er niet van om te vergelijken. Ik waardeer gewoon wat iedereen presteert of heeft gepresteerd in hun eigen sport", zegt hij onder meer. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull kan dit record van Mercedes verbreken tijdens Grand Prix van Las Vegas

Red Bull Racing maakt een geweldig Formule 1-seizoen mee in 2023. Er is tot nu toe slechts één race geweest die niet werd gewonnen door Max Verstappen of Sergio Pérez. Met nog twee wedstrijden te gaan, de Grands Prix van Las Vegas en Abu Dhabi, kan de energydrankfabrikant een bijzonder record van Mercedes verbreken. Wat er op het spel staat: de meeste overwinningen van een renstal in één seizoen. Momenteel wordt dat record nog gedeeld. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen spreekt weer eens over pensioen: "Er is zoveel meer in het leven dan F1"

Max Verstappen is nog altijd pas 26 jaar oud, maar gaat inmiddels alweer een hele tijd mee in de Formule 1. De inmiddels drievoudig wereldkampioen weet dat hij voorlopig met zijn contract nog wel even in de koningsklasse rijdt, maar waarschuwt nog maar eens dat het daarna wellicht zomaar klaar kan zijn. In een uitgebreid interview met TIME zegt Verstappen onder meer: "Zelfs als ik er geen zeven win, weet ik dat er zoveel meer dingen in het leven zijn dan F1. Ik ben allang blij met wat ik bereikt heb. Op een bepaald punt moet je het succes gaan afwegen tegen de algemene kwaliteit van leven." Meer lezen? Klik hier!

Glock over zaak Massa: 'Als hij uiteindelijk wint, stapt Hamilton misschien ook naar de rechter'

Felipe Massa is met een leger advocaten in een proces gestapt om het wereldkampioenschap van 2008 om te draaien. Hoewel het niet aannemelijk lijkt dat er daadwerkelijk zaken omgedraaid worden, denkt Timo Glock dat er meer schapen over de dam komen als dat wél gebeurt. Bijvoorbeeld Lewis Hamilton "Als hij de stap zet en het uiteindelijk wint, gaan we misschien ook zien dat Lewis Hamilton naar het gerechtshof stapt voor een zaak tegen Max Verstappen"over de titel van 2021", stelt Glock. Meer lezen? Klik hier!