Brian Van Hinthum

Woensdag 8 november 2023 15:51 - Laatste update: 17:16

Max Verstappen is nog altijd pas 26 jaar oud, maar gaat inmiddels alweer een hele tijd mee in de Formule 1. De inmiddels drievoudig wereldkampioen weet dat hij voorlopig met zijn contract nog wel even in de koningsklasse rijdt, maar waarschuwt nog maar eens dat het daarna wellicht zomaar klaar kan zijn.

Verstappen maakte in 2014 zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Toro Rosso en in 2016 werd hij gepromoveerd naar de hoofdmacht van Red Bull. Met dat team wist hij in 2021 beslag te leggen op de wereldtitel, waarna hij zijn contract bij de Oostenrijkse formatie verlengde tot en met 2028. Vervolgens werd hij ook in 2022 en 2023 kampioen met Red Bull Racing en dus ligt er mogelijk nog een hoop moois meer in het verschiet voor de combinatie Verstappen/Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

Zeven wereldkampioenschappen

In het verleden heeft de Red Bull-coureur al meermaals openlijk gesproken over zijn plannen voor de toekomst en het feit dat hij op een acceptabele leeftijd bijvoorbeeld graag nog in andere klassen wil rijden. Daarnaast is hij het vaak oneens met de kant waar de sport op gaat, zoals de sprintraces en de steeds vollere kalender. Bij het maken van een latere keuze houdt Verstappen in ieder geval geen rekening met het wereldkampioenschapsrecord van Lewis Hamilton en Michael Schumacher: "Of ik er zeven wil winnen? Ja, waarom niet?", reageert hij in eerste instantie in het uitgebreide interview met Time.

Leven uit een tas

Hij vervolgt: "Zelfs als ik er geen zeven win, weet ik dat er zoveel meer dingen in het leven zijn dan F1. Ik ben allang blij met wat ik bereikt heb. Op een bepaald punt moet je het succes gaan afwegen tegen de algemene kwaliteit van leven." Dat legt Verstappen vervolgens uit: "Ik heb het gevoel alsof ik uit een tas leef. De hele tijd zit je in een hotel. Op dit moment is dat allemaal prima. Ik hou van racen en ik hou van winnen. Maar hou ouder je gaat worden, hoe minder trek je er op een gegeven moment misschien in hebt."