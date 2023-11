Vincent Bruins

Max Verstappen sleepte het wereldkampioenschap van 2023 binnen met nog zes Grands Prix te gaan. Met zeventien overwinningen in twintig races dit seizoen domineert hij de Formule 1. In een interview met ESPN werd de coureur van Red Bull Racing gevraagd hoe hij zichzelf vergelijkt met andere topatleten.

Verstappen werd voor het eerst wereldkampioen in 2021, nadat hij Lewis Hamilton versloeg in een van de meest besproken titelbeslissers ooit. Aan het begin van 2022 streed de Nederlander nog met Charles Leclerc om de kampioenschapsleiding, totdat hij in de puntenstand aan de horizon verdween. Verstappen werd voor de tweede maal kampioen in de koningsklasse met nog vier races te gaan. Hij schreef vijftien Grands Prix op zijn naam en er werd toen niet gedacht dat hij dat gauw kon overtreffen. Echter, na het verbreken van Alberto Ascari's record van 1952 voor het percentage van meeste races gewonnen in een seizoen, is het duidelijk dat Verstappen in 2023 nóg dominanter is.

Niet geïnteresseerd in wat andere mensen bereiken

ESPN noemde zevenvoudig Super Bowl-winnaar Tom Brady, zesvoudig NBA-kampioen en golflegende Tiger Woods op als voorbeelden van atleten die ook zo dominant konden zijn als Verstappen. Het Amerikaanse medium vroeg hem of hij zichzelf met andere topatleten vergelijkt. "Ik vind het heel lastig om dat te vergelijken," aldus Verstappen. "Sowieso al omdat dat compleet andere sporten zijn. Ik hou er niet van om te vergelijken. Ik waardeer gewoon wat iedereen presteert of heeft gepresteerd in hun eigen sport. Daarbij ben ik gewoon ook graag mezelf. Ik wil niet met wie dan ook vergeleken worden. Ik ben aan het genieten van mijn eigen succes. En ik hoop dat dat nog wel even doorgaat."

"Ik wil niet arrogant overkomen, maar ik zit in deze sport simpelweg om te presteren," vervolgde de Red Bull-coureur. "Ik wil hier mijn best doen en thuis denk ik er niet aan. Ik ben niet geïnteresseerd in wat andere mensen bereiken, omdat ik zo geconcentreerd bezig ben met mijn team en met mijn best doen. Zolang ik weet dat [mijn team] mijn prestaties beoordeelt, dat is het enige waar ik om geef."