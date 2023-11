Jan Bolscher

Dinsdag 7 november 2023 19:09

Het Formule 1-seizoen duurt nog tot eind november, maar Max Verstappen is al sinds begin oktober wereldkampioen. Rustig aan doen is er echter niet bij voor de Nederlander, want dan zou hij zich alleen maar aan zichzelf gaan irriteren.

Verstappen is bezig aan zijn beste seizoen tot nu toe in de Formule 1 en verbreekt record na record. De Red Bull Racing-coureur schreef zeventien van de twintig verreden races op zijn naam - waarvan tien op rij - en is met nog twee races op de teller hard onderweg om het hoogste percentage overwinningen in één seizoen uit de geschiedenis van de sport in de boeken te zetten. Inmiddels heeft hij 524 WK-punten achter zijn naam staan: het hoogste aantal ooit, en meer dan twee keer zoveel als teammaat Sergio Pérez. In totaal heeft hij tot nu toe negentien keer op het podium gestaan. Alleen in Singapore lukte dit niet, hier werd hij vijfde.

Onacceptabel

De 26-jarige coureur legde begin oktober in Qatar beslag op zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap. Op dat punt waren er nog vijf races te gaan, maar voor Verstappen is het binnen halen van het wereldkampioenschap geen reden om het wat rustiger aan te gaan doen: "Ik ken mijzelf. Als ik dat zou doen, zou ik uiteindelijk alleen maar geïrriteerd raken door mijzelf", vertelt hij in een video op het YouTube-kanaal van Red Bull Racing. "Dan zou ik een weekend ingaan zonder volledige toewijding, en dat is onacceptabel voor mij."

Het beste uit zichzelf halen

Verstappen vervolgt: "Natuurlijk kan je proberen ervan te genieten, maar zodra ik op het circuit ben wil ik proberen de beste balans te vinden, het beste uit mijzelf te halen, enzovoort. Als ik zoiets heb van: 'Boeiend, doe maar wat je wilt met de auto. Ik ben niet echt geïnteresseerd om m'n best te doen', zou ik van slag raken. Dus mijn aanpak zal altijd hetzelfde zijn tot het moment dat ik mijzelf afvraag: 'Ben ik nog volledig toegewijd?' Maar dat is nu absoluut niet aan de orde", doelt hij op het moment waarop hij een punt achter zijn Formule 1-loopbaan zal zetten.