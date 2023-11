Brian Van Hinthum

Woensdag 8 november 2023 18:52

Felipe Massa is met een leger advocaten in een proces gestapt om het wereldkampioenschap van 2008 om te draaien. Hoewel het niet aannemelijk lijkt dat er daadwerkelijk zaken omgedraaid worden, denkt Timo Glock dat er meer schapen over de dam komen als dat wél gebeurt. Bijvoorbeeld Lewis Hamilton over de titel van 2021.

Sinds eerdere opmerkingen van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is het vuurtje rondom de controversiële 2008-titel weer gaan branden en is Massa samen met een fors aantal wereldwijde advocaten gaan kijken naar mogelijkheden om de titel van dat jaar aan te vechten. Men denkt over voldoende bewijs te beschikken om een vuist te maken in de rechtszaal en er wordt dan ook op gehamerd dat de onderste steen boven moet komen. In eerste instantie leek Massa met zijn juridisch team op zoek te zijn naar gerechtigheid en financiële compensatie, maar later bleek dat men zelfs mikt op het omdraaien van de wereldtitel in het voordeel van Massa.

Beerput open

Voorlopig is het afwachten of er wat gaat gebeuren. Glock, de man die zelf een cruciale rol speelde in de laatste race van 2008 [hij werd in de laatste ronde ingehaald door Hamilton] betrekt de beruchte Abu Dhabi 2021-race in de zaak: "Dit opent een hoop andere zaken waarbij coureurs hun hand opsteken om te zeggen: 'mensen luister, als dat niet was gebeurd, dan was ik kampioen geworden'", citeert The Mirror de voormalig Duits coureur.

Hamilton tegen Verstappen

Glock vervolgt: "Ik weet niet honderd procent zeker of dit de juiste manier is. Ik was verbaasd toen ik het zag. Ik weet niet of dat gaat werken nadat zo lang het geleden is. Hij weet vast wat hij aan het doen is. Hij kent de feiten. We gaan het zien. Als hij de stap zet en het uiteindelijk wint, gaan we misschien ook zien dat Lewis Hamilton naar het gerechtshof stapt voor een zaak tegen Max Verstappen", besluit Glock.