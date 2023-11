Vincent Bruins

Woensdag 8 november 2023 12:28 - Laatste update: 12:51

Albert Pos is op 54-jarige leeftijd is om het leven gekomen na een ongeluk tijdens de FIM International Six Days Enduro (ISDE) in San Juan, Argentinië. De Nederlandse motorcrosser kwam ten val en werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar is hij helaas overleden.

De ISDE is een prestigieuze internationale enduro waar meer dan driehonderd coureurs uit meer dan dertig landen aan meedoen. Het wordt georganiseerd door de Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), als het ware de FIA voor motoren. Het zesdaagse evenement wordt deze week verreden in Argentinië. Pos nam samen met Nigel Blömer en Alex Selling deel. Hij viel door een nog onbekende oorzaak van zijn motor. Hulpverleners waren snel aanwezig, maar Pos overleed op weg naar het ziekenhuis.

Rust in vrede

De motorsportfederatie bevestigde het trieste nieuws na het ongeluk dat op de tweede dag van de wedstrijd was gebeurd in Albardón. Voorafgaand aan de derde etappe vandaag werd een minuut stilte gehouden om Pos te herdenken. De FIM, de Argentijnse motorsportfederatie (CAMOD) en de lokale organisator +Eventos betuigden hun medeleven aan de familie en vrienden van Pos. Ook de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) wensen zijn familie, vrienden, teamgenoten en andere betrokkenen veel sterkte met dit grote verlies.