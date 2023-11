Verstappen wint GP São Paulo, Alonso opgetogen na fotofinish, Horner is regels beu | GPFans Recap

Vincent Bruins

Zondag 5 november 2023 23:51

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Formule 1 Grand Prix van São Paulo werd vandaag verreden en Max Verstappen wist de wedstrijd in Brazilië op zijn naam te schrijven. Hij sloeg een aanval van Lando Norris af en dus werd de McLaren-coureur tweede. Fernando Alonso verdiende het laatste plekje op het podium na een geweldige fotofinish waarin hij zij-aan-zij ging met Sergio Pérez. Lance Stroll completeerde de top vijf. Er was verder nog teleurstelling voor Mercedes en de FIA neemt een incident waarbij toeschouwers waren betrokken onder de loep. Daarnaast legt Christian Horner uit dat hij de regels omtrent het blokkeren bij de uitgang van de pitstraat beu is.

Horner is regels omtrent hinderen in pitstraat beu: "We maken het gewoon te ingewikkeld"

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner zou de FIA niet allerlei regels moeten verzinnen om hinderen in de pitstraat te voorkomen. De teambaas is van mening dat er juist gekeken moet worden naar de wortel van het probleem, in plaats van telkens pleisters op te plakken. "We maken het gewoon te ingewikkeld. Er is een regel voor het uitrijden van de garage, het rijden in de pitlane en het uitrijden van de pitlane. Je moet voor de basis gaan: waarom moeten de coureurs deze outlap rijden en wat dan ook? Kijk naar de oorzaak", zo legde hij uit tegenover Autosport.com. "De FIA is op dit moment aan het reageren op problemen, in plaats van grondig onderzoeken wat de oorzaak ervan is". Meer lezen? Klik hier!

Verstappen volgde duel Pérez en Alonso op de schermen: "Ik reed bijna van de baan af!"

Max Verstappen kwam zondag als eerste over de streep tijdens de Grand Prix van São Paulo na een aanval van Lando Norris. De Nederlander neemt ons mee in zijn race en doet een bijzondere onthulling over zijn slot van de race, toen hij het intense gevecht tussen Sergio Pérez en Fernando Alonso op de schermen volgde. De Nederlander had namelijk zelf ook de tijd om mee te kijken, al kostte hem dat wel bijna een ongeluk: "Ik was de laatste twee à drie ronden aan het kijken. Ik reed bijna zelf van de baan af toen ik dit zag! Toen ik ze op het rechte stuk zag vechten, reed ik bijna in bocht vier de baan af", lachte Verstappen bij Viaplay. "Het zat heel dicht bij elkaar en ook de laatste ronden waren ze al aan het wisselen. Wel mooi." Meer lezen? Klik hier!

Norris moet met P2 meerdere erkennen in Verstappen: "Max kon elke keer weer reageren"

Lando Norris is als tweede over de streep gekomen in de Formule 1 Grand Prix van São Paulo. Hij kon één keer de aanval inzetten op Max Verstappen, maar uiteindelijk moest hij toch zijn meerdere erkennen in de Red Bull. Het is zijn vijfde podium van de afgelopen zes races. "Het had bijna niet beter kunnen gaan om eerlijk te zijn," aldus een tevreden McLaren-coureur. "De pace zat er goed in vergeleken met gisteren en dat was het belangrijkste. De start, om van de zesde naar de tweede plek te gaan, was een aangename verrassing. Mijn start was gisteren al redelijk goed, maar ik heb er wel aan gewerkt en het werd ook beter, maar bij de herstart was ik iets te gretig [met het gaspedaal]." Meer lezen? Klik hier!

Alonso na fotofinish met Pérez in gevecht voor podium: "Fenomenaal resultaat"

Fernando Alonso heeft zijn achtste podium van het seizoen gepakt door als derde te finishen in de Formule 1 Grand Prix van São Paulo. Er ontstond in de slotfase een felle strijd tussen hem en Sergio Pérez. Uiteindelijk kwam de Aston Martin slechts 0.053 seconden voor de Red Bull over de streep. "Ik voelde dertig ronden lang de druk van Checo," vertelde de wereldkampioen van 2005 en 2006 na de race. "Toen hij mij inhaalde met nog twee ronden te gaan, dacht ik: 'Oké, het podium is nu buiten bereik'. Vervolgens remde hij te laat voor bocht 1 en toen zei ik tegen mezelf: 'Nu moet ik ervoor gaan in bocht 4'. En ja, dit is een fenomenaal resultaat voor het team. De laatste maanden zijn een uitdaging geweest, zeker de laatste twee evenementen met twee uitvalbeurten." Meer lezen? Klik hier!

Hamilton hekelt 'onvoorspelbare' Mercedes na P8 in São Paulo: "Nog twee races met dit ding"

Lewis Hamilton maakte niet de race mee waar hij op had gehoopt tijdens de Formule 1 Grand Prix van São Paulo. Zijn Mercedes had het lastig met de banden, vooral op de mediumcompound. Uiteindelijk kwam de zevenvoudig wereldkampioen als achtste over de streep. Teamgenoot George Russell kwam überhaupt niet aan de finish. "Dit was er eentje om te vergeten, maar hopelijk kunnen we er veel van leren," vertelde de Brit na de race. Waar de tegenvallende pace precies vandaan komt, is moeilijk te zeggen, vindt Hamilton. "De auto is vreselijk onvoorspelbaar. Het ene weekend voelt goed, of een sessie voelt goed, en daarna weer niet. We zullen het zeker gaan bekijken en erachter komen wat we anders hadden moeten doen. Ik ben nog steeds trots op het team. Ze kwamen hier naartoe en hebben met trots hun werk gedaan. Dat moeten we blijven doen, blijven pushen. Nog twee races met dit ding en hopelijk hoef ik er daarna niet meer mee te rijden," zo sloot de Mercedes-coureur af over de W14. Meer lezen? Klik hier!

Organisatie GP São Paulo op matje geroepen bij stewards na toeschouwers op de baan

De Formule 1 Grand Prix van São Paulo was nog maar net afgelopen of er moest al iemand naar de stewards. Dit keer was het echter niet een coureur die zich moest melden bij de wedstrijdleiding van de FIA, maar de organisatie van de race op Interlagos. Er zouden namelijk toeschouwers op de baan zijn gekomen, terwijl de race nog bezig was. Een soortgelijk incident kwam ook al in Australië voor eerder dit jaar. De FIA concludeerde toen dat de organisatie in Melbourne artikel 12.2.1.h van de International Sporting Code had overtreden, wat betekent dat het de organisatie niet was gelukt om een onveilige situatie te voorkomen. De internationale autosportbond verplichtte de Australische organisatie om een diepgaand onderzoek te starten. Het is nog onbekend wat precies de gevolgen zullen zijn voor de Braziliaanse organisatie. Meer lezen? Klik hier!