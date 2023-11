Remy Ramjiawan

Zondag 5 november 2023 13:04 - Laatste update: 13:48

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner zou de FIA niet allerlei regels moeten verzinnen om hinderen in de pitstraat te voorkomen. De teambaas is van mening dat er juist gekeken moet worden naar de wortel van het probleem, in plaats van telkens pleisters op te plakken.

Na het raceweekend in Mexico, waarbij diverse coureurs langzaam de pitstraat uitreden tijdens de kwalificatie en sommigen zelfs stilstonden, was het aan de FIA om in te grijpen. De internationale autobond voerde voor het raceweekend in Brazilië een nieuwe regel in. Die houdt in dat coureurs vanaf het stoplicht in de pitstraat tot en met de tweede safety car-lijn niet andere coureurs mogen hinderen. Het heeft al voor wat bijzondere taferelen gezorgd. Zo was Max Verstappen te zien, die zich geheel aan de regel hield, maar wel met twee banden over het gras ging om zijn voorgangers in te halen, tijdens de kwalificatie. Volgens Horner is dit ook niet de oplossing en bij Autosport.com hoopt hij dat de FIA nu eens gaat kijken naar de oorzaak van het probleem.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Lambiase spreekt loyaliteit uit aan Verstappen: 'Denk niet dat zoiets nog voorkomt'

'Te ingewikkeld'

'We maken het gewoon te ingewikkeld. Er is een regel voor het uitrijden van de garage, het rijden in de pitlane en het uitrijden van de pitlane. Je moet voor de basis gaan: waarom moeten de coureurs deze outlap rijden en wat dan ook? Kijk naar de oorzaak', zo legt Horner uit. De FIA is op dit moment aan het reageren op problemen, in plaats van grondig onderzoeken wat de oorzaak ervan is. De teambaas van Red Bull hoopt dus dat de internationale autobond het accent zal verleggen.

'Vijftig jaar geleden hadden we dit probleem niet'

De teambaas wijst naar de variabelen die de coureurs op orde moeten krijgen voordat ze aan hun snelle ronden beginnen. Daar ligt volgens hem dan ook het probleem. "Is het de bandenspanning? Is het de bandentemperatuur?", zo vraagt hij zich af. "We moeten het probleem bij de wortel aanpakken, want het is iets wat vijftig jaar lang niet bestond in de Formule 1. Dus waarom is het nu een probleem? Ik denk dat het voor mij beter is om naar de hoofdoorzaak te kijken, in plaats van telkens pleisters opplakken."