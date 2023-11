Vincent Bruins

Zondag 5 november 2023 20:59 - Laatste update: 21:01

Fernando Alonso heeft zijn achtste podium van het seizoen gepakt door als derde te finishen in de Formule 1 Grand Prix van São Paulo. Er ontstond in de slotfase een felle strijd tussen hem en Sergio Pérez. Uiteindelijk kwam de Aston Martin slechts 0.053 seconden voor de Red Bull over de streep.

Alonso ving de wedstrijd op het circuit van Interlagos aan vanaf de vierde positie, maar dat werd automatisch de derde plek vanwege de uitvalbeurt van Charles Leclerc in de opwarmronde. Na de rode vlaggen voor de startcrash van onder andere Kevin Magnussen en Alexander Albon kwam Alonso niet geweldig weg bij de herstart. Hij verloor even een positie aan Lewis Hamilton, maar pakte al gauw weer P3 terug. De Spanjaard zag Max Verstappen en Lando Norris aan de horizon verdwijnen en leek een eenzame race mee te maken. Pérez kwam echter sterk naar voren en zette de aanval in. Hij ging Alonso voorbij in de Senna 'S' in de een na laatste ronde. Alonso pakte Pérez weer terug in bocht 4 in de allerlaatste ronde. De slipstream was net niet sterk genoeg voor Pérez om de groene bolide weer voorbij te steken op het rechte stuk op weg naar het zwart-witgeblokt en dus verdiende Alonso het podium.

Artikel gaat verder onder video

Fenomenaal resultaat

"Ik voelde dertig ronden lang de druk van Checo," vertelde de wereldkampioen van 2005 en 2006 na de race. "Toen hij mij inhaalde met nog twee ronden te gaan, dacht ik: 'Oké, het podium is nu buiten bereik'. Vervolgens remde hij te laat voor bocht 1 en toen zei ik tegen mezelf: 'Nu moet ik ervoor gaan in bocht 4'. En ja, dit is een fenomenaal resultaat voor het team. De laatste maanden zijn een uitdaging geweest, zeker de laatste twee evenementen met twee uitvalbeurten."

OOK INTERESSANT: Horner ontkent gesprekken over Alonso: "Gesprek ging heel ergens anders over"

Experimenteren voor 2024

"Dit podium draag ik op aan iedereen in de fabriek en we blijven vechten tot de laatste ronde," vervolgde Alonso. "We zijn nog steeds over de auto aan het leren. Deze auto's zijn aerodynamisch gezien zo complex, dus we zijn een beetje gaan experimenteren om de juiste richting te zoeken voor volgend jaar zonder dat we dit seizoen waarin we nog vechten, vergeten. Ik ben blij met dit resultaat en nu op naar Vegas."