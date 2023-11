Lars Leeftink

Het gerucht omtrent een mogelijke ruil tussen Aston Martin en Red Bull Racing, waar Fernando Alonso en Sergio Pérez bij betrokken zouden zijn, is door teambaas Christian Horner ontkracht. De Brit heeft een verklaring voor het ontstaan van het gerucht.

De afgelopen periode kwamen er ineens geruchten naar buiten, waarbij het ging om een mogelijke ruil tussen Aston Martin en Red Bull Racing. Alonso zou vanaf 2024 teamgenoot van Verstappen worden, terwijl Pérez de andere kant op zou gaan en in 2024 Aston Martin zou komen versterken. Deze geruchten kwamen naar buiten tijdens een seizoen waarin Pérez het lastig genoeg heeft om Lewis Hamilton achter zich te houden voor P2 in het kampioenschap. Red Bull-adviseur Helmut Marko liet al weten dat er niks klopt van de geruchten.

Horner reageert op geruchten

In gesprek met Viaplay geeft Horner aan dat er geen gesprekken zijn met Alonso namens Red Bull. "Nee, dat is hij niet [in gesprek met Red Bull]. Laat dat duidelijk zijn. Er zijn geen gesprekken met Alonso." Marko was van mening dat Alonso deze geruchten zelf naar buiten had gebracht, maar volgens Horner klopt dit ook niet. "Ik denk niet dat Alonso dat zelf heeft gedaan. Het ding is dat ik goed om kan gaan met zijn manager [Flavio Briatore]. Daar heb ik een kop koffie gedronken en toen hadden we het over iets heel anders. Dit was in Qatar. Mensen denken dan meteen 1+1=2. Ze maken het veel groter. Dat is hoe deze wereld in elkaar zit."