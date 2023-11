Lars Leeftink

Vrijdag 3 november 2023 17:39 - Laatste update: 17:40

Volgens Mika Häkkinen zijn de prestaties van Max Verstappen in 2023 ongelooflijk, maar moet de Nederlander dit weekend wel op gaan passen. Volgens de Fin kunnen Lewis Hamilton en Lando Norris de Nederlander ervan weerhouden tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo zijn zeventiende zege van 2023 te boeken.

Bij Unibet geeft Häkkinen aan dat waarschijnlijk niet iedereen door zal hebben hoe knap de prestaties van Verstappen zijn. "Het is ongelooflijk om te bedenken dat Max al zestien races heeft gewonnen. Dat is het totale aantal races dat we in een heel seizoen reden op het moment dat ik mijn twee titels won. Het maakt niet uit of Max op pole staat of, zoals we in Mexico zagen, een lagere startpositie heeft. De auto is in staat om elke keer te winnen en hij [Verstappen] weet hoe hij het maximale eruit moet halen."

Uitdagers voor Verstappen en Red Bull?

Häkkinen denkt wel dat Verstappen en Red Bull de overwinning in Brazilië niet automatisch zullen krijgen. "Naar mijn mening zijn er twee coureurs die Verstappen ervan kunnen weerhouden om de Grand Prix van São Paulo te winnen: Hamilton en Norris. Met de manier waarop zij momenteel rijden, denk ik dat het mogelijk is dat ze Red Bull in de problemen kunnen brengen. Ik denk dat ze allebei briljant reden in Mexico en als ze dat momentum kunnen meenemen naar Interlagos, dan kan er van alles gebeuren. Lewis heeft een duidelijk doel voor ogen en hij houdt van racen in Brazilië. Hij heeft hier drie keer gewonnen en is eigenlijk een geadopteerde zoon van Brazilië, aangezien Ayrton Senna zijn held is. Ik denk dat hij dit weekend als een tweede thuisrace zal beschouwen."

Norris blinkt uit

Häkkinen is de laatste tijd steeds meer fan geworden van Norris, die in 2023 beter weet te presteren met McLaren dan tijdens de afgelopen jaren. "Ik vond het optreden van Lando [Norris] in Mexico één van zijn allerbeste. Na het probleem in de kwalificatie concentreerde hij zich echt op het rijden door het veld en het najagen van een geweldig resultaat. Als je naar hem kijkt, kun je zien dat hij het volste vertrouwen in de auto heeft en er zeer consistent een rondetijd uit weet te halen."