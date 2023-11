Ferrari het snelst tijdens enige training in São Paulo, Verstappen zestiende

Kimberley Hoefnagel

Carlos Sainz heeft de eerste, en tevens enige, vrije training op het circuit van Interlagos als snelste afgesloten, gevolgd door Charles Leclerc en George Russell op P2 en P3. Max Verstappen en Sergio Pérez klokten de zestiende en achttiende tijd respectievelijk, zij hebben zich uitsluitend op de long runs gefocust.

De enige vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van São Paulo ging om 15:30 uur Nederlandse tijd, 11:30 uur lokale tijd, van start vanaf de Autódromo José Carlos Pace in São Paulo. De buitentemperatuur was op dat moment 30 graden Celsius en de baantemperatuur was 41 graden Celsius. Aangezien de coureurs in een sprintraceweekend slechts één uur de tijd hebben om de juiste afstelling te vinden, is elke minuut ontzettend kostbaar. Het is dan ook niet gek dat vrijwel alle coureurs zich voor de start van de sessie al voor de uitgang van de pitstraat verzameld hadden, met Max Verstappen vooraan de rij.

De Nederlander klokte tijdens zijn eerste ronde een 1.13.950 op de hardste band, waarmee de toon voor het weekend direct gezet was. Na de eerste runs stond Verstappen nog altijd bovenaan de tijdenlijst, gevolgd door teamgenoot Sergio Pérez op P2 en Charles Leclerc op P3. De Williams-coureurs waren op dat moment nog niet op de baan geweest, zij klokten na ongeveer tien minuten pas hun eerste rondetijd. Alexander Albon zette tijdens zijn eerste ronde de zeventiende tijd neer, Logan Sargeant bleef steken op de laatste plek.

Problemen bij Verstappen

Verstappen liet over de boordradio weten dat er iets mis was met zijn stoeltje, waarna hij van zijn team te horen kreeg dat ze dit na de geplande runs zouden oplossen. De drievoudig wereldkampioen dook na een aantal rondes dan ook naar binnen. De Nederlander was niet de enige coureur met problemen. Sargeant liet aan het team van Williams weten dat er iets mis was met zijn vizier, terwijl Fernando Alonso van zijn team te horen kreeg dat hij een lekke band had en direct terug moest komen naar de pits.

Terwijl Verstappen nog in de garage stond te wachten, wist Yuki Tsunoda de snelste tijd kortstondig van hem af te pakken. De Japanner verreed op de mediumband een rondetijd van 1:12.802 en was hiermee ruim drie tienden sneller dan de regerend wereldkampioen op de harde band. Halverwege de sessie kwamen de Red Bull-coureurs weer de baan op. Verstappen dook met een rondetijd van 1:11.865 kortstondig naar de snelste tijd, maar zag zowel George Russell en Alonso onder zijn tijd doorgaan. Laatstgenoemde liet vervolgens aan zijn team weten dat hij last had van ijskoude remmen.

Touché Norris en Hülkenberg

In het tweede halfuur van de vrije training volgden er de nodige tijdsverbeteringen. Dit kwam voornamelijk doordat een hoop coureurs de switch maakten van de witte band naar de rode of gele band. Zo dook Kevin Magnussen met een setje softs naar de derde tijd. Zijn teamgenoot, Nico Hülkenberg, raakte ondertussen betrokken bij een incident met Lando Norris. Hülkenberg was bezig aan een langzame ronde, terwijl Norris bezig was aan een snelle ronde. Norris probeerde voorbij te gaan aan de Duitser, waarna hun wielen elkaar raakten en Hülkenberg terugkeerde richting de pitstraat.

Met nog 23 minuten op de klok dook Verstappen weer de pitstraat in, waarna zijn team weer aan zijn stoeltje begon te sleutelen. Ondertussen dook Hülkenberg op de zachte band naar de tweede tijd. Magnussen wist zichzelf vervolgens ook weer terug op te werken naar P3. De problemen bij Verstappen waren spoedig weer opgelost, want de Nederlander kon zijn weg al snel weer vervolgen en zich focussen op zijn long runs. In de slotfase van de sessie dook Carlos Sainz met een ronde van 1:11.732 naar de snelste tijd, waarna zijn teamgenoot Charles Leclerc zich naar P2 wist op te werken. Russell klokte de derde tijd. Verstappen moest genoegen nemen met de zestiende tijd.