Vincent Bruins

Zondag 5 november 2023 20:28 - Laatste update: 20:35

Lando Norris is als tweede over de streep gekomen in de Formule 1 Grand Prix van São Paulo. Hij kon één keer de aanval inzetten op Max Verstappen, maar uiteindelijk moest hij toch zijn meerdere erkennen in de Red Bull. Het is zijn vijfde podium van de afgelopen zes races.

Norris moest de wedstrijd op het circuit van Interlagos aanvangen vanaf de zesde positie. Charles Leclerc had op P2 moeten staan op de grid, maar viel in de opwarmronde al weg na een crash. Norris kwam met zijn goede start ook nog eens langs Lewis Hamilton en de Aston Martins van Lance Stroll en Fernando Alonso en zo lag de McLaren ineens tweede. Er was een rode vlag vanwege een flinke startcrash van onder andere Kevin Magnussen en Alexander Albon. Bij de herstart kwam Norris even onder druk te staan van Hamilton, maar sloeg al gauw een gat naar de Mercedes. Hij maakte vervolgens tijd goed op Verstappen en viel de regerend wereldkampioen aan in ronde 8 van 71. Verstappen verdedigde goed en dus moest Norris het doen met de tweede positie.

Start was aangename verrassing

De Brit was wel tevreden met zijn tweede plaats, zo legde hij in het interview met Mark Webber uit na de race. "Het had bijna niet beter kunnen gaan om eerlijk te zijn. De pace zat er goed in vergeleken met gisteren en dat was het belangrijkste. De start, om van de zesde naar de tweede plek te gaan, was een aangename verrassing. Mijn start was gisteren al redelijk goed, maar ik heb er wel aan gewerkt en het werd ook beter, maar bij de herstart was ik iets te gretig [met het gaspedaal]."

Complimenten voor Verstappen

"Alsnog ben ik blij. P2 is het beste wat we tegenwoordig kunnen behalen," vervolgde Norris. "Er zijn momentjes waarop het eventjes meezit met de banden waardoor je wat meer kan pushen, maar Max kon daar elke keer weer op reageren, wat jammer is. Maar, eerlijk is eerlijk, hij heeft een goede race gereden. Het was wel een uitdaging met de windomstandigheden, maar P2 is een goed resultaat."