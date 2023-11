Lars Leeftink

Zondag 5 november 2023 11:08 - Laatste update: 11:11

Lando Norris heeft zich aangesloten bij wereldkampioen Max Verstappen als het gaat om de regels van de FIA en F1. Volgens de Brit hebben de coureurs amper tot niks in te brengen en worden de regels bedacht op basis van 'wat zij [FIA] en de teambazen' willen.

Tijdens de persconferentie na de sprintrace in Brazilië laat Norris duidelijk merken dat hij het eens is met Verstappen, die eerder liet weten wel klaar te zijn met de regels van de FIA en deze regels voor 'gevaarlijke' situatie zorgen. Het gaat hierbij om de maximum rondetijd en het stoppen aan het einde van de pitstraat. "Ik weet het niet", begint Norris. "Het maakt niet veel uit wat we zeggen. Onze keuzes hebben toch zelden invloed op wat dan ook, zeker met dit. Alles wordt bepaald door de teambazen en wat zij willen."

Norris mist inspraak coureurs in regels

Norris is van mening dat het niet zoveel uitmaakt wat de coureurs van de regels van de FIA en F1 zeggen, omdat hun mening amper tot niet wordt meegenomen in het creëren van deze regels. "Het maakt mij niet uit eerlijk gezegd. En nogmaals, we hebben toch geen inspraak in de regels. Ze worden bepaald of wij dat nou goed of slecht vinden voor de sport. Datzelfde geldt voor de maximum rondetijd. Ik krijg vanochtend een reprimande omdat er twee coureurs uit de pits voor mij komen. Ik kan ze niet inhalen, anders ga ik race in een kwalificatieronde. Dus ik hou mij in en daarvoor krijg ik een reprimande. Het is gewoon stom.’’

Stewards zaten niet fout

Volgens Norris zaten niet de stewards fout, die volgens de Brit gewoon hun werk deden, maar zijn de regels verre van optimaal. "Niet dat de stewards een verkeerde beslissing hebben genomen, het is gewoon een regel die er in mijn ogen niet zou moeten zijn, want ik deed niks verkeerd. Ik heb niemand in de weg gezeten. Ik heb alleen niemand ingehaald in de kwalificatie en krijg daarvoor een reprimande.’’