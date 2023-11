Lars Leeftink

Sergio Pérez is van mening dat, als de FIA en F1 het format omtrent het weekend met een sprintrace zou willen behouden, er veranderingen doorgevoerd moeten worden. De Mexicaan heeft zelf wel een idee, een idee waar F1 volgens de geruchten ook al over aan het nadenken is.

De laatste tijd is er, zeker nu er dit seizoen zes sprintraces zijn geweest, veel kritiek op het format. Iedereen komt met ideeën om het weekend spannender en beter te maken, terwijl sommige coureurs - waaronder Max Verstappen - het liefst helemaal van het format af zouden willen. De FIA zou veranderingen overwegen, waaronder een prijzenpot voor de sprintrace, een reversed grid (op basis van de stand in het kampioenschap of de kwalificatie) en nog wat andere opties. De coureurs hebben er zelf ook zo hun mening over.

Veranderingen format sprintrace

Tijdens de persconferentie na de sprintrace in Brazilië kwam Pérez met een voorstel om het format van het sprintrace weekend aan te passen. "Als we dit format willen behouden, dan moeten we het wel veranderen. Ik zou voorstander zijn van een reversed grid, of iets wat daarop lijkt. Dat zou het interessanter maken voor de fans, want zoals we het nu doen werkt het niet. Er gebeurt eigenlijk niks in deze races."

Pérez legt verder uit

Pérez wordt vervolgens gevraagd of hij zijn idee kracht bij kan zetten door het uit te leggen, terwijl hem ook gevraagd wordt of hij serieus is. "Ja, ik denk dat het wat zaken door de war zou schoppen en meer mogelijkheden zou bieden. Er wordt sowieso meer ingehaald. Als we dit format willen behouden, dan moeten we echt iets anders doen, want de laatste twee jaar heeft dit format niet veel goede races opgeleverd."