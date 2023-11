Lars Leeftink

Lewis Hamilton eindigde zevende tijdens de sprintrace en zal zondag vanaf P5 gaan beginnen aan de F1 Grand Prix van Sao Paulo. De zevenvoudig wereldkampioen slaat echter geen mogelijkheid over om de RB19 van Max Verstappen en Sergio Pérez te inspecteren.

Op beelden op social media is te zien hoe Hamilton op zaterdag maar eens een tijdje blijft staan als hij langs de RB19 van Red Bull loopt. De Brit bekijkt tot in detail de auto van zowel Verstappen als Pérez. Hamilton heeft in 2023 amper kans gehad om de auto op de baan van dichtbij te zien, want de RB19 is vooral in de handen van Verstappen erg dominant geweest. Achttien van de negentien races in 2023 zijn gewonnen door Red Bull, waarvan zestien door Verstappen. Alleen in Singapore stond Verstappen of Red Bull niet op het podium. Reden genoeg dus voor de Brit om eens een kijkje te nemen bij de RB19 waar mogelijk, zeker als hij dicht in de buurt van de auto kan komen. De fans zien de lol er wel van in, met 'hij heeft dit jaar alleen de achterkant gezien' en 'kopiëren is nu toch te laat' als reacties.

Hamilton en Mercedes

Voor Hamilton en Mercedes is het seizoen een stuk stabiele verlopen dan in 2022 het geval was. Vorig jaar, het eerste seizoen met de nieuwe regels en auto's, verliep dankzij porpoising lang erg moeizaam. Pas aan het einde van het seizoen ging het beter. In 2023 was het concept van de auto het grootste probleem, maar desondanks staat het team tweede bij de constructeurs voor Ferrari. Een zege is er echter nog niet geboekt, iets wat Hamilton al sinds eind 2021 niet meer heeft meegemaakt.